Delegater fra 13 latinamerikanske land har i to dager hatt samtaler i Quito i Ecuador for å diskutere hva som kan gjøres med problemene knyttet til at folk fra Venezuela strømmer over grensene inn til nabolandene rundt.

Tirsdag presenterte de en felles uttalelse der de ber Venezuelas president Nicolás Maduro innstendig om å ta imot humanitær hjelp utenfra for å lette på landets migrasjonskrise. I dette ligger det å samarbeide med regjeringer i regionen og internasjonale organisasjoner som ønsker å hjelpe.

Klaget til FN

Ifølge FN har 1,6 millioner venezuelanere forlatt landet sitt siden 2015 på grunn av den økonomiske krisen der, med mangel på mat og medisiner.

Venezuelas regjering mener FN overdriver situasjonen for å rettferdiggjøre en internasjonal intervensjon. På en pressekonferanse mandag opplyste den venezuelanske visepresidenten Delcy Rodriguez at landet har klaget til FNs generalsekretær António Guterres.

Gruppen som møttes i Quito, ber om at det opprettes en humanitær bistandsfunksjon som kan avhjelpe den kritiske situasjonen og som kan rettes mot det de betegner som «berørte borgere».

To land undertegnet ikke

To av de 13 landene som møttes i Ecuadors hovedstad, undertegnet ikke henstillingen til Venezuela. Venstreorienterte Bolivia har lenge vært nær alliert med Venezuela, mens Den dominikanske republikk ikke kunne undertegne av administrative årsaker.

Colombia opplyser at det nå er kommet 870.000 venezuelanere til landet, mens Peru hevder de har tatt imot mer enn 400.000. Både Peru og Brasil har periodevis forsøkt å ta grep for å begrense strømmen av migranter over grensene, men flere tusen ankommer likevel hver dag.