Det offisielle dødstallet etter jordskjelvet som rammet vestkysten av den indonesiske øya sist fredag, har steget til 1407. Mange ble drept av tsunamibølger utløst av skjelvet.

Tjenestemenn frykter at antall omkomne kan stige. De fleste av de bekreftede døde er kommet fra Palu, en liten by 1500 kilometer nordøst for Jakarta. Omfanget av tap av menneskeliv i fjernere områder er ukjent fordi kommunikasjonen ligger nede, og broer og veier er ødelagte eller blokkert av jordskred.

Dita Alangkara

FNs nødhjelpskontor beskriver katastrofen i Indonesia for enorm. Folk mangler alt fra tak over hodet til rent vann, mat, drivstoff og akutt helsehjelp.

Mandag anslo FN at 191.000 mennesker har akutt behov for hjelp etter jordskjelvet, deriblant 46.000 barn og 14.000 eldre, mens 62.000 personer har mistet hjemmet sitt.

– Dette er en zombieby

Talsmannen for katastrofehjelpen, Sutopo Purwo Nugroho, sier at det meste av bistandsarbeidet har vært konsentrert om Palu. Der er strømforsyningen ennå ikke gjenopprettet.

Redningsarbeidere har begynt å nå med avsidesliggende områder i det som defineres som en katastrofesone med 1,4 millioner mennesker.

BEAWIHARTA

Johnny Lim, en restauranteier i byen Donggala som Reuters fikk tak i på telefon, sa at han overlevde på kokosnøtter.

– Dette er en zombieby. Alt er ødelagt. Det er ingenting igjen, sa Lim på en knitrende linje til Reuters reportere.

– Vi har ikke mat, ikke vann.

Donggala-distriktet ligger nord for Palu på Sulawesi i Indonesia.

I en annen del av Donggala-distriktet, som har en befolkning på 300.000 mennesker, sier en av de overlevende, Ahmad Derajat, at folk overlever på mat de finner på jorder og i frukthager.

– Det vi klarer oss på akkurat nå, er mat fra gårder. Vi deler det vi finner, som søtpoteter eller bananer, sier Derajat.

ATHIT PERAWONGMETHA

Huset hans ble feid bort av tsunamien som etterlot seg en haug av møbler, sammenraste bølgeblikktak og trebjelker.

– Hvorfor slipper de ikke ned nødhjelp med helikopter? spør han.

Dita Alangkara

Hjelpearbeideren Lian Gogali beskriver en farlig situasjon i Donggala. En rekke småbyer er avskåret fra en kystvei nord for Palu, nær skjelvets episenter.

– Alle er desperate. Det finnes ikke mat, vann eller bensin. Gogali legger til at hennes hjelpegruppe bare har kunnet sende inn noen få rasjoner med motorsykkel.

TATAN SYUFLANA

To ganger har Indonesias president Joko Widodo besøkt katastrofesonen og snakket med redningsarbeideidere.

– Det jeg har observert etter å ha kommet tilbake, er at tungt utstyr nå har kommet frem. Logistikk har begynt å komme på plass, og noe drivstoff, sa Widodo til journalistene.

Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters

Så sent som i august rammet et annet jordskjelv Indonesia: 165.000 hjemløse på ferieøya Lombok

– Presidenten har ingen anelse

Widodo, som satser på å bli gjenvalgt neste år, sa tirsdag at han vil sette inn forsterkninger i letearbeidet etter ofre.

– Alle skal bli funnet, sa presidenten. Dette gjentok han onsdag.

Yahdi Basma, en leder fra en landsby sør for Palu som håpet å få ut sin familie med et lastefly, sa til Reuters reportere at Widodo ikke hadde noen anelse om omfanget av lidelsene.

– Presidenten hører ikke om de fjerntliggende områdene, bare om tsunamien og om Palu, sa han.

– Hundrevis av mennesker er fortsatt begravet under gjørmen i landsbyen min. Det er overhodet ingen hjelp å få. Derfor drar vi.

Tatan Syuflana / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Jordskjelvet i Indonesia Sentrale deler av Sulawesi ble fredag 28. september 2018 rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,5 på Richters skala. Øya ligger nordøst for Bali og sør for Filippinene. En tsunami slo innover kysten en time senere og forårsaket store skader. Myndighetene har opplyst at varslingssystemet for tsunamier ikke har virket på seks år på grunn av pengemangel. Myndighetene har så langt talt 1.407 omkomne, men tallet ventes å stige. Minst 150 personer er registrert savnet, flere tusen er skadet. Over 70.000 mennesker er blitt hjemløse. WHO anslår at over 300.000 mennesker er rammet ved skjelvets episenter i Donggala, mens 350.000 er rammet i provinshovedstaden Palu like ved. Indonesia ligger i et område som er svært utsatt for jordskjelv. I desember 2004 ble øya Sumatra rammet av tsunamien. Dengang døde 220.000 mennesker, 168.000 av dem i Indonesia. I august 2018 mistet 505 mennesker livet i et kraftig jordskjelv på øya Lombok. Kilde: AFP-DPA-AP

Transportfly med nødhjelp

Minst syv transportfly med flere tonn nødhjelp ankom onsdag morgen Palu flyplass.

Fly, telt, vannbehandlingsanlegg og generatorer er det de overlevende trenger mest, melder nødhjelpskoordinatorene.

ANTARA FOTO

Hoteller, kjøpesentre og tusenvis av hus i Palu gikk med i jordskjelvet. Seks meter høye tsunamibølger traff stranden like etter.

Omkring 1700 hus i et nabolag forsvant i jordskjelvet. Her antas hundrevis av mennesker å ha omkommet.

Vulkanen Soputan på nordsiden av øya, ca. 600 km nordøst for Palu, hadde onsdag et utbrudd, men det foreligger ikke rapporter om dødsfall eller skader.