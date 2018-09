Manafort har i en føderal domstol fredag inngått en avtale med påtalemyndigheten som innebærer at han erkjenner straffskyld på flere tiltalepunkter.

Avtalen omfatter også et krav om at Manafort samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i Russland-etterforskningen.

Dersom dommeren godtar avtalen, vil Manafort kunne unngå den andre rettssaken mot ham, som etter planen skulle starte kommende uke.

Manafort ventes i den føderale domstolen fredag å erkjenne straffskyld på to av sju tiltalepunkter, ifølge Washington Post: Konspirasjon mot USA og sammensvergelse for å hindre etterforskning.

Tiltalepunktene er ikke tilknyttet Manaforts arbeid med Trumps valgkamp, men til hans ukrainske lobbyvirksomhet.

Kan bli beslaglagt som en del av en avtale

I rettsdokumentene står det blant annet at flere av Manaforts boliger, samt penger fra hans bankkontoer og livsforsikringer, kan bli beslaglagt som en del av en avtale.

Det er foreløpig uklart hvordan en avtale med påtalemyndigheten vil påvirke en eventuell benåding fra Trump. Presidenten har tidligere uttrykt sympati med sin tidligere valgkampsjef.

Manglende registrering som lobbyist

Tiltalepunktene omfatter konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger, manglende registrering som lobbyist, falsk forklaring og forsøk på å påvirke vitner. Han er så langt kjent skyldig i fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ha holdt en utenlandsk bankkonto skjult. En sak er også under oppseiling i delstaten Virginia.

Starter denne siste saken som planlagt, er det ventet rettsforhandlinger i tre uker eller mer.

Saken mot Manafort har sin bakgrunn i tiden han jobbet som lobbyist for Ukrainas tidligere russiskvennlige regjering. Han var anklaget for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på hemmelige kontoer i utlandet og som han ikke betalte skatt for.