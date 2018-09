Duterte vil handle våpen i Israel

Det fire dager lange besøket i Israel er det første en filippinsk leder gjør siden de to nasjonene opprettet diplomatiske forbindelser for 60 år siden.

Under besøket skal Duterte ha samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu og møte noen av de tusener av filippinske fremmedarbeiderne i Israel.

Duterte har siden han ble valgt, distansert seg noe fra Filippinenes tradisjonelle allierte USA og i stedet søkt varmere diplomatiske og kommersielle bånd til Russland og Kina.

Flere store våpenkontrakter mellom USA og Filippinene er opphevet på grunn av bekymring for Dutertes krig mot narkotika, som har kostet tusener av mennesker livet.

Men handelen med Israel går på skinner. Etter at Duterte ble valgt, er Filippinene blitt et stort, nytt marked for israelsk våpeneksport, og nye milliardkontrakter kan være i emning i forbindelse med at landet planlegger en større overhaling av sitt forsvar, denne gangen mer uavhengig av USA.

– Besøket er for å søke et alternativt marked for våpen til våre væpnede styrker og vårt politi, sier Henelito Sevilla ved Universitetet i Filippinene.

Filippinske myndigheter sier selv at de forventer at det undertegnes kontrakter om våpen under besøket, i tillegg til avtaler om arbeidskraft, som er en av Filippinenes viktigste eksportartikler.

Besøket blir fulgt med oppmerksomhet på grunn av Dutertes mange provoserende uttalelser og alle de utenomrettslige drapene i krigen mot narkotika. Han ble blant fordømt internasjonalt for å ha sammenlignet seg selv med Hitler.

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner rusavhengige i Filippinene, og jeg ville gladelig massakrere dem, sa han i 2016.