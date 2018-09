Ifølge lokale myndigheter har det lekket naturgass fra gassrør i forstedene Lawrence, Andover og North Andover. Innbyggerne som får strøm levert av selskapet Columbia Gas, har blitt bedt om å evakuere. Det bor til sammen 146.000 mennesker i de tre forstedene.

Minst 39 boliger står i brann, men tallet er ventet å stige. Seks personer er bekreftet skadd, ifølge nyhetsbyrået AP. To av dem skal være innlagt på sykehus med kritiske skader.

Politisjef Joseph Solomon sier det brenner så kraftig og det er så mye røyk, at det ikke er mulig å se himmelen.

En innbygger i Lawrence, Ra Nam, forteller til AP at han løp ned i kjelleren da brannalarmen gikk og fant varmtvannsbeholderen i brann. Minutter senere hørte han en kraftig eksplosjon fra nabohuset som fikk bakken til å riste. Han løp så ut i hagen, der han så en kvinne og et barn komme løpende ut av nabohuset mens kjelleren deres sto i full fyr.

Etaten for krisehåndtering i Massachusetts sier brannene er forårsaket av for høyt trykk i rørene. Columbia Gas skal være i full sving for å lette på trykket.

Selskapet hadde tidligere torsdag kunngjort at de ville gjennomføre en oppgradering av gassrørene i disse områdene, men det er ikke kjent om arbeidet hadde begynt.