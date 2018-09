Ifølge lokale myndigheter var brannene trolig forårsaket av naturgass som hadde lekket fra gassrør i forstedene Lawrence, Andover og North Andover. Innbyggerne som får strøm levert av selskapet Colombia Gas, ble bedt om å evakuere. Det bor til sammen 146.000 mennesker i de tre forstedene.

I Andover er alle brannene nå meldt slukket.

Ti skadd

En 18 år gammel mann omkom på sykehus torsdag kveld etter at bilen han satt i ble truffet av en pipe som følge av at et hus eksploderte i Lawrence.

I tillegg er minst ti personer bekreftet skadd, en av dem kritisk, og sendt til sykehus. Skadene gjelder alt fra røykinhalering til skader forårsaket av eksplosjonene.

Politisjef Joseph Solomon som kom tidlig til stedet uttalte at brannene og røyken gjorde at det ikke var mulig å se himmelen.

En innbygger i Lawrence, Ra Nam, fortalte til AP at han løp ned i kjelleren da brannalarmen gikk og fant varmtvannsbeholderen i brann. Minutter senere hørte han en kraftig eksplosjon fra nabohuset som fikk bakken til å riste. Han løp så ut i hagen, der han så en kvinne og et barn komme løpende ut av nabohuset mens kjelleren deres sto i full fyr.

Høyt trykk

Etaten for krisehåndtering i Massachusetts sa at brannene var forårsaket av for høyt trykk i gassrørene. Colombia Gas jobbet med å lette på trykket. All strøm er nå stengt av i de berørte områdene, opplyser politiet.

Selskapet hadde tidligere torsdag kunngjort at de ville gjennomføre en oppgradering av gassrørene i disse områdene, men det er ikke kjent om arbeidet hadde begynt.