Forvirring rundt massiv politijakt i Danmark

Dansk politi etterlyste fredag ettermiddag en sort svenskregistrert Volvo med tre personer om bord. De tre personene knyttes til alvorlig kriminalitet, men det er foreløpig uklart hvorfor politiet valgte å stenge av hele øya Sjælland. Politiet har vært svært tilbakeholdne med informasjon, noe som har ført til spekulasjoner rundt den landsomfattende politiaksjonen.

Det er blant annet blitt spekulert på om hendelsen kan være relatert til kidnapping av en prominent person, ifølge NRK.

Politiet opplyste fredag kveld at de hadde fått tak i den etterlyste Volvoen, men de ville ikke si om noe er pågrepet.

Lange køer

Midt på dagen fredag ble både Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark og Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn plutselig stengt. All ferjetrafikk bort fra Sjælland ble også stanset, samt togtrafikken.

Tiltakene skapte massive køer midt i fredagsrushet, og køene fortsatte selv etter at bruene ble åpnet igjen like før klokka 16. Da hadde de vært stengt i rundt to timer.

Bilen som ble etterlyst, var en Volvo V90. Eventuelle vitner ble bedt om å ringe politiets nødnummer og ikke ta kontakt med personene i bilen.

Maskingevær og dronesøk

Fredag kveld aksjonerte tungt bevæpnet politi mot en gård på Espe på Fyn.

Ifølge øyenvitner var politiet utstyrt med skuddsikre vester og maskingevær. Hundepatruljer og dronesøk ble også foretatt i området, men i 23-tiden var aksjonen over.

Det er fremdeles uklart hva aksjonen på gården og den landsomfattende politijakten egentlig dreide seg om.

– Jeg har vært i dansk politi i 41 år, og jeg har aldri tidligere opplevd at man har iverksatt slike tiltak, sa tidligere operativ sjef i PET Hans Jørgen Bonnichsen fredag.