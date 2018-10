Löfven først ut av partilederne i svensk regjeringssondering

Samtalene startet med statsministeren siden han leder Riksdagens største parti. Deretter følger de øvrige partilederne etter partienes størrelsesorden.

– Det er klart at det må dannes en regjering. Slik er det jo, sa statsministeren på sin vei inn til Norlén.

Den første samtalen startet klokken 9.30 og den siste er planlagt å starte klokken 12.25 med Miljöpartiet. Etter å ha møtt alle åtte partiledere vil Norlén senere tirsdag kunngjøre om han har sett seg ut en leder til å forsøke å danne regjering.

Presser Alliansen

Löfven mener det er på tide for partiene som valgte ham og den rødgrønne regjeringen bort i forrige uke, å stå frem og vise hvilke alternativer de har for å regjere landet.

– Finnes det et alternativ, så bør det prøves, sa han med henvisning til Alliansen.

Den borgerlige Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna og har 143 representanter i Riksdagen etter valget. De vil etter alt å dømme trenge støtte fra Sverigedemokraterna, som har 62 mandater, for å avsette Löfven.

Stefan Löfven krever fortsatt at en ny regjering må vise at den kan gjennomføre et budsjettforslag. Han minner om at Sverigedemokraterna i 2014 brøt budsjettpraksis ved å stemme for et annet budsjett enn sitt eget, og dermed felte de rødgrønnes første budsjettforslag. Han mener også at mandatfordelingen må legges til grunn slik at partiet ikke kan felle en ny regjerings statsbudsjettet.

Kristersson i vinden

En høyt plassert kilde i Kristdemokraterna tror at han innen kort tid kommer til å gi Moderaternas partileder Ulf Kristersson i oppdrag å prøve å danne regjering. Skjer det, vil en effekt ifølge kilden bli at Socialdemokraterna blir tvunget til å takke ja til Alliansens invitasjon til regjeringssamtaler, melder TT.

Etter å ha møtt Norlén bekreftet Kristersson på en pressekonferanse at Alliansen har løpende samtaler om regjeringsspørsmålet. Da han ble spurt om Löfven har rett når han krever at Kristersson nå må vise et alternativ til en rødgrønn regjering, svarte han benektende.

– Nei, det har han ikke rett i. Han har helt rett i at et flertall stemte bort hans regjering, sa han.

En høyt plassert kilde i Kristdemokraterna tror at talmannen innen kort tid kommer til å gi Kristersson i oppdrag å prøve å danne en regjering. Det tror også Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson, ifølge Dagens Nyheter.

– Jeg synes han burde utpeke Ulf Kristersson, men som sagt er det ikke noe poeng å bare snakke med sine alliansepartnere, sa han.

Åkessons parti vil være sikre på at den politikken som blir ført, er politikk de kan leve med. Han sa også at han hadde tatt opp med Norlén at han kunne fungere som forhandlingsledd mellom Sverigedemokraterna og de andre partiene.

– Men hverken han eller jeg ser det som optimalt, sa Åkesson.