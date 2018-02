Trump møter Mexicos president

Detaljene rundt møtet er foreløpig ukjent.

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray møtte flere ansatte i Trumps regjering i Washington onsdag.

Forholdet mellom USA og Mexico har i det siste vært under et økende press som følge av lite framdrift i samtalene om å reforhandle handelsavtalen NAFTA, samt Trumps løfte om å bygge en grensemur mellom de to landene. Den amerikanske presidenten ønsker at Mexico skal betale for muren, noe Nieto har tatt avstand fra.

Marta Escurra / AP / NTB scanpix.

Sist de to lederne møttes var under G20-toppmøtet i Hamburg i juli i fjor. Pena Nieto hadde også Trump på besøk i Mexico i 2016, da forretningsmannen fra New York var kandidat i det amerikanske presidentvalget.