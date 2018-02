Regimekritiker og tidligere presidentkandidat pågrepet i Egypt

Fotouh ble pågrepet kort tid etter at han kom hjem fra en reise til London, hvor han i flere intervjuer hadde uttrykt seg kritisk om regimet i Egypt. Fem av hans rådgivere skal også ha blitt pågrepet.

Fotouh var kandidat i presidentvalget i 2012 og har senere markert seg som en ledende kritiker av president Abdel Fattah al-Sisis styre.

Oppfordret til boikott

Arrestasjonen kommer etter at Fotouh og flere andre politikere offentlig har oppfordret til boikott av valget neste måned. Det er ventet at president Sisi kommer til å vinne klart, etter at de fleste utfordrerne har falt fra eller har trukket seg.

Presidentens viktigste utfordrer, generalløytnant Sami Anan, ble pågrepet i januar, kort tid etter at han hadde kunngjort sitt kandidatur.

Militæret hevder at han brøt hærens regelverk ved å stille til valg, siden han fortsatt var i tjeneste.

SUHAIB SALEM / Reuters/NTB scanpix