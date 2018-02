Aftenposten kommer med mer.

– Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik sovnet tirsdag 13. februar kl. 23.18 stille inn på Fredensborg Slott. Prinsen var omgitt av Hennes Majestet Dronningen og deres to sønner, heter det i pressemeldingen fra kongehuset.

Det er så langt ikke opplyst når og hvor prinsen skal begraves.

Dødsårsaken er heller ikke oppgitt i pressemeldingen.

Den franskfødte prinsen ble tirsdag utskrevet fra sykehus. Han ville tilbringe sin siste tid på Fredensborg slott.

Ifølge kongehusets pressesjef, Lene Balleby, hadde prins Henrik et sterkt ønske om å oppholde seg på Fredensborg Slott sammen med familien og i kjente rammer.

Fakta: Prins Henrik Født Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrike. Familien kaller seg grever, men deres historiske rett til tittelen blir bestridt.

Døde tirsdag 13. februar på Fredensborg Slott på Sjælland. Han ble 83 år gammel.

Oppvokst Hanoi i Vietnam, som da var fransk koloni, og i Cahors i Frankrike.

Snakket dansk, fransk, engelsk, kinesisk og vietnamesisk.

Ambassadesekretær ved den franske ambassaden i England da han møtte sin kommende kone i 1965.

Ble Hans Kongelige Høyhet prins Henrik av Danmark da han 10. juni 1967 giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe av Danmark.

Far til kronprins Frederik og prins Joachim.

Han ga uttrykk for at en dronnings ektemann i likestillingens navn bør kalles konge.

Prinsen varslet i april 2016 at han ikke lenger ønsket tittelen prinsgemal. I nyttårstalen i 2015 opplyste dronningen at ektemannen ville trekke seg fra offentligheten og kun delta i noen få offentlige begivenheter.

I fjor høst meldte kongehuset at prinsen lider av demens, og at han trakk seg helt fra offentlige plikter. (Kilde: kongehuset.dk, NTB)

Avbrøt OL-opphold

Prins Henrik ble innlagt på Rigshospitalet i København 28. januar, etter å ha fløyet hjem fra ferie i Egypt samme dag.

Under samme opphold ble det klart at legene hadde funnet en godartet svulst i hans venstre lunge.

Tirsdag 13. februar opplyste det danske kongehuset at prins Henrik var overført fra Rigshospitalet i København til Fredensborg slott for å tilbringe sin siste tid der. Det var kun dager etter at slottet hadde kunngjort at situasjonen hans var forverret og at sønnen, kronprins Frederik, hadde avbrutt sitt opphold i OL i Sør-Korea for å komme hjem.

Prins Henrik, som ble født Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat i Frankrike, ble 83 år gammel.

Ville bli sidestilt

Det er bare et halvt år siden slottet opplyste at prins Henrik led av demens. Det skjedde kort tid etter at prinsen hadde skapt store overskrifter da han sa at han ikke ville dele gravsted med sin kone, dronning Margrete.

Årsaken han oppga, var den samme som prinsen hadde gitt uttrykk for en rekke ganger: Han følte at han ikke ble sidestilt med sine kone, dronning Margrethe.

– Det er ingen hemmelighet at prinsen i mange år har vært utilfreds med sin rolle og den tittel han er blitt tildelt i det danske monarki. Den utilfredshet har de senere årene tiltatt, sa kommunikasjonssjef Lene Balleby ved slottet i fjor høst.

Som ektefelle til en regjerende dronning, ville Henrik aldri kunne bli konge. Den tittelen er forbeholdt en monark. Det hjalp ikke at han fikk tittelen prinsegemal i 2005, som skulle skille ham fra alle de unge prinsene som ble født og som han var bestefar til.

Da dronning Margrete meddelte at prins Henrik gikk av med pensjon fra 1. januar 2016, vendte han tilbake til tittelen prins.

Fant hverandre over en middag

Kjærlighetshistorien som brakte den franske greven til Danmark, begynte over en middag i London. Da han møtte den danske tronarvingen i et middagsselskap i London i 1965, var han diplomat og hun økonomistudent.

Henri, som senere ble Henrik, hadde vokst opp og gått på skole både i fransk Indokina, dagens Vietnam og i Frankrike. Han hadde vært i militæret og var en svært språkmektig mann da han møtte den kommende danske dronningen.

Alt under den første middagen i London skal franskmannen ha falt for dansken. Det skulle imidlertid gå et år før de møttes igjen, i et skotsk bryllup hos felles kjente i 1966. I forbindelse med gullbryllupet deres i fjor beskrev danske TV2 hvordan Margrete falt pladask for daværende Henri under dette møtet.

Pliktene kallet raskt

Det som skulle komme til å plage prins Henrik senere, ble alt reist som en problemstilling av faren hans før de giftet seg.

Mens dronning Margrethes foreldre, kong Frederik og dronning Ingrid, raskt ga sin velsignelse til ekteskapet, var Henriks far mer forbeholden og stilte spørsmål ved hva slags posisjon sønnen kom til å få.

Han hadde håp om at sønnen skulle bli ambassadør og mente åpenbart at en dansk prinsetittel ikke var nok, ifølge dansk TV 2.

Men i 1967 giftet de seg og fikk snart to sønner, Frederik og Joachim. Det tok imidlertid ikke lang tid før pliktene som monark kalte for kona. Alt i 1972 døde kong Frederik, og Margrethe tok over som dronning.

Kunstnerisk

Prins Henrik har dyrket både skrivekunsten og andre kunstarter, i likhet med dronning Margrethe. Han har skrevet dikt, vært skulptør og var en habil pianist. I tillegg har han vært vinbonde på sitt slott i Frankrike, hvor han har tilbrakt lange perioder.

Sønnene har flere ganger beskrevet hvor viktig de to var for hverandre. Tross kontroverser, rykter om skilsmisse og rapportene om at de to tilbrakte stadig mer tid borte fra hverandre, ble det et livslangt ekteskap.

Fransk aksent

Den frittalende prinsen har ikke lagt skjul på at han ikke har følt seg helt godtatt i Danmark. Blant annet har hans franske aksent vært et tema.

Da dronning Margrethe brakk benet før den årlige nyttårsfesten for Danmarks elite, «nyttårskuren» i 2002, rykket kronprins Frederik opp som vert. Det falt prins Henrik tungt for brystet å komme etter sønnen i rang.

«I mange år har jeg vært nummer to i Danmark. Det er en situasjon jeg er tilfreds med. Men jeg vil ikke plutselig, etter så mange år i Danmark, se meg degradert til nummer tre. Som et slags likegyldig vedheng, sa prins Henrik i et intervju med danske BT, som utløste en storm av kritikk og lite sympati.

Prinsen dro tilbake til Frankrike og dronning Margrethe og sønnene kom etter for å glatte over.

Led av demens

I 2009 åpnet imidlertid et flertall i Folketinget opp for at han kunne få tittelen konge, hvis kongehuset selv ville det. Et slikt ønske måtte i så fall fremmes av dronningen. Slik gikk det ikke.

Prinsgemalen mente det ville være uttrykk for likestilling om han fikk en mer likeverdig stilling. Men kritikerne har heller ment at han hadde vanskelig for å godta at kona sto over ham i rang.

I fjor sommer gjorde prins Henrik det klart at han ikke ville ligge i sarkofagen i Roskilde som var bygd for dronningen og prinsen. Ikke lenge etter kom en pressemelding fra slottet der dronningen «med inderlig beklagelse» meddelte at prinsen led av demens. «Omfanget av de kognitive svikt er ifølge Rigshospitalet større enn forventet for prinsens alder og kan ledsages av forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen».

