FN: Facebook brukt til å skape hat mot rohingyaene

En av granskerne sier Facebook er blitt til et «rovdyr» i Myanmar.

Rundt 700.000 rohingyaer er drevet på flukt fra delstaten Rakhine i Myanmar til Bangladesh siden august i fjor. FN-etterforskere forsøker nå å finne ut om det er begått folkemord mot den muslimske minoriteten.

Facebook sier det ikke er noe rom for hatretorikk på det sosiale mediet.

En talskvinne sier til BBC at Facebook tar problemet svært alvorlig, og at de har jobbet med eksperter i Myanmar for å sikre mediet mot hatefulle ytringer.

– Selvfølgelig er det alltid mer vi kan gjøre, og vi vil fortsette å arbeide med lokale eksperter for å sikre at vårt samfunn er trygt, sier talskvinnen.