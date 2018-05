Neste lørdag, 19. mai, gifter prins Harry (33) seg med Meghan Markle (36). En voksutgave av den amerikanske skuespilleren er allerede på plass i Madame Tussauds vokskabinett i London og souvenirbutikkene er fulle av Meghan-og Harry-effekter, slik de pleier foran kongelige britiske brylluper.

Men det er andre sider ved bryllupet som skiller seg ut:

1. Familieforviklinger

For en uke siden sendte slottet ut pressemelding om at Meghan Markles far Thomas (73) skal følge henne opp kirkegulvet. Det ville vanligvis ikke skapt noen overskrifter. Men i dette tilfellet var det en nyhet.

Årsaken er at Markle, som bodde hos moren Doria Ragland etter at foreldrene ble skilt, ikke skal ha hatt noe nært forhold til faren. Den tidligere Emmy-prisvinnende lysdesigneren Thomas Markle lever et tilbaketrukket liv i Mexico, der britisk presse nylig tok ham «på fersken» i å lese en rikt illustrert bok kalt «Images of Britain». Faren hadde ennå ikke møtt datterens utkårede før reisen til London. Faren og moren, som jobber som sosialarbeider, skal følge datteren på ulike deler av ferden mot kirken.

Det er imidlertid lite som tyder på at Meghan Markles halvsøsken kommer. I et håndskrevet brev til prins Harry, advarte Meghan Markles halvbror Thomas jr. (51) nylig prinsen mot å gifte seg med henne. «Det største feilgrepet i kongehusets bryllupshistorie», kaller han det, og beskriver søsteren som en grunn person som har glemt hvor hun kommer fra. Heller ikke onklene hennes skal være invitert.

Valetine Low, avisen The Times’ kongereporter, sier at familieproblemene fremstår som rene såpeoperaen i tabloidavisene. Men bryr folk seg?

– Jeg tror at folk har forståelse for hvorfor hun ikke inviterer halvsøsknene. De fremstår som litt av en gjeng. Det er mer komplisert med onklene. Hvorfor inviterte hun ikke dem? Jeg tror noen synes det var litt hardhjertet. Men gjestelister til bryllup er alltid et problem, påpeker Low overfor Aftenposten.

Brexit, likestilling, rasisme, innvandring og skilsmisse. Prinsens forlovende skaper debatt.

2. Utradisjonell bakgrunn

I 1936 abdiserte dronning Elizabeths onkel, Edward 8. fordi han ville gifte seg med amerikaneren Wallis Simpson. Hun hadde vært gift to ganger og begge eksmennene var i live. Regjeringen tillot ikke noe giftermål.

Også dronning Elizabeths lillesøster Margaret ble nektet å gifte seg med sin utkårede, den fraskilte offiseren Peter Townsend.

Men tidene forandrer seg.

– Hver generasjon i den kongelige familien flytter grensene. Ikke glem at for bare hundre år siden pleide de å gifte seg med prinsesser. Deretter giftet de seg med aristokrater. Så giftet William seg med Kate og alle snakket om hun var en «commoner» (fra folket). Det hørtes veldig snobbete ut. Nå når Harry gifter seg med Meghan, bruker ingen det ordet lenger, sier Low.

Meghan Markle har vært gift før. Hun skiller seg også ut ved å ha afroamerikansk mor og hvit far.

Diskusjonen går om hvilken betydning dette kan få for det hittil blenda-hvite britiske kongehuset.

Det har stor følelsesmessig, symbolsk betydning, mener Afua Hirsch, forfatter av «Brit (ish): On Race, Identity and Belonging».

– Det representerer en virkelig endring i budskapet som når ut til unge mennesker som vokser opp i Storbritannia og ideen om at det å være svart og å være britisk er gjensidig utelukkende, sier hun til Reuters.

Kehinde Andrews, sosiologiprofessor i Birmingham, mener derimot at det ikke betyr noe som helst.

– Det er problemet med mye av bryllupsdekningen. Monarkiet er en institusjon. Et svart fjes, et veldig lyst, vakkert svart fjes, kommer ikke til å endre denne institusjonen, sier han til nyhetsbyrået.

3. Bringer Markle inn nye verdier?

Valetine Low i The Times mener derimot at det er påfallende hvor lite skilsmissen, skuespillerkarrièren, der hun hadde en og annen sexscene, eller familiebakgrunnen er tema.

– Det viser hvor raskt oppfatninger endrer seg. Min eneste skuffelse at hun ikke har fortsatt skuespillerkarrièren. Det hadde virkelig røsket opp i ting, mener Low.

Han er ikke tvil om at Markle representerer noe nytt i det britiske monarkiet, og skriver i en artikkel at hun kan styrke monarkiet ved å nå ut blant annet til unge.

– Å se moren hennes følge henne til kirken på bryllupsdagen blir et stort øyeblikk. Hun er feminist, med sterke meninger. Hun vil ikke bare være et dekorativt vedheng som klipper snorer og holder tamme taler, mener Low.

Han tror Markle kommer til å gyve løs på hjertesaker med stort engasjement og energi og at hun ikke vil fremstå som kongelige koner har gjort før henne.

– Hun vil skape debatt. Folk kommer til å ha sterke meninger. Jeg gleder meg, skriver Low i en e-post til Aftenposten.

4. Hvem får komme og feire?

Vielsen skal skje i St. George-kapellet på Windsor Castle utenfor London. Hverken statsminister Theresa May eller andre toppolitikere er invitert. Prins Harry har valgt sin bror William som forlover, mens Meghan Markle vil klare seg uten. Hun har sagt at hun ikke klarer å velge bare én fra vennegjengen.

Men det er mye spekulasjon rundt hvem de 600 inviterte er og hvordan vielsen vil arte seg. Pressen er sur fordi bare en journalist får dekket begivenheten innenfra. Tross lav politikerfaktor er det ventet høy glamour- og kjendisfaktor. Meghan Markle er selv en kjent amerikansk skuespiller fra tv-serien Suits. Gjestelisten er ikke offentliggjort, men både Elton Johns navn, Spice Girls og David og Victoria Beckham er blitt nevnt. Elton John var en venn av prinsesse Diana og sang i begravelsen hennes.