Når Russland setter i gang med prestisjeøvelsen Zapad på NATOs dørstokk denne uken, er mange innbyggere i de baltiske landene på tå hev.

– Jeg har bekjente i Litauen som vurderte å dra fra landet under øvelsen. Folk har en frykt for at noe skal gå galt, eller at et eller annet uforutsett skal skje, sier Agnia Grigas til Aftenposten.