Amerikanere forbys nå å reise til Nord-Korea

Forbudet som utenriksminister Rex Tillerson kunngjorde i juli, kom etter at den amerikanske studenten Otto Warmbier døde etter å ha blitt frigitt fra Nord-Korea.

Myndighetene sier at det kan søkes om unntak, men at få vil bli gitt.

Amerikanere som har en gyldig grunn til å reise til landet kan fortsatt søke, men mulighetene for å få innvilget tillatelse er svært begrenset. Utenriksdepartementet viser til at søkerne må kunne bevise at reisen er i nasjonens interesse.

Journalister som skal skrive om Nord-Korea, Røde Kors-representanter på offisielt oppdrag og andre ansatte i humanitære organisasjoner er blant dem som kan få fritak.

USA og Sør-Korea ble fredag enige om å styrke det sørkoreanske forsvaret. Amerikanske myndigheter vil selge våpen til landet for milliarder av dollar.

President Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in ble enige om å styrke landets forsvarsevne mot Nord-Korea ved å øke missil-kapasiteten.

Tilsvarende innreiseforbud som det amerikanerne nå har innført, finnes ikke for norske statsborgere.

Les også: Norske jentelag invitert til Nord-Korea: – Vi har lyst til å dra

På UDs hjemmesider blir det likevel understreket at reisende, i henhold til nordkoreansk lov, er nødt til å være i følge med offisielt oppnevnte koreanske guider, og kan av sikkerhetshensyn ikke reise på egen hånd i landet. Videre ber UD alle nordmenn som reiser til Nord-Korea nøye følge retningslinjene som gis, følge landets lover og ikke være respektløs overfor landets lederskap.