«Vi er lenket til et lik», sa briter om Europa før brexit. Nå er alt snudd på hodet.

«Shackled to a corpse».

Metaforen ble brukt av innbitte brexit-forkjempere som et bilde på hvordan den ineffektive og kriserammede økonomien på kontinentet, trakk dynamiske Storbritannia ned.

Dagen før avstemningen gikk statsminister David Cameron til motangrep.

– Ideen om at vi er lenket til et lik, når dette er vårt største marked og landenes økonomier vokser, er bare nonsens, sa Cameron, men det hjalp ikke.

Den 23. juni 2016 stemte flertallet av briter for å rive seg løs fra et EU som hadde vært preget av økonomisk krise og svak vekst lenge. Fra 2012 til 2015 hadde britisk økonomi vokst vesentlig raskere enn eurosonen, og Cameron slet med å overbevise britene om at dette bildet kunne snu.

Tregere enn Italia

Men 14 måneder etter folkeavstemningen er tallenes tale tydelig: Nå er det britisk økonomi som er Europas vekst-sinke.

I årets første halvår økte verdiskapingen i Storbritannia, målt ved bruttonasjonalproduktet, med 0,5 prosent. Dette er den svakeste veksten blant alle de 21 EU-landene som til nå har publisert tall for perioden. Selv kriserammede Italia har hatt en raskere vekst i den økonomiske aktiviteten.

– Vi har ventet på at effekten av brexit vil slå inn i britisk økonomi på grunn av all usikkerheten situasjonen har skapt. Det så ut til å gå bra lenge, men nå ser vi flere tegn til en nedkjøling, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Hun peker på at britene har lite annet å skylde på enn hjemlige forhold.

– De er i utakt med sine omgivelser. Pilene peker opp i USA og i resten av Europa og også Kina går godt. Uten brexit skulle vi derfor også forventet at Storbritannia fulgte samme trend, sier Haugland.

Beste på 18 år

Flere land i Europa ser nemlig ut til virkelig å ha fått opp farten. Aller raskest er veksten i Øst- og Sentral-Europa, men flere land i vest har også publisert gode tall.

Svensk økonomi vokste for eksempel med 1,7 prosent i andre kvartal alene, mens Nederlands bruttonasjonalprodukt økte med 1,5 prosent i samme periode. Det er den beste kvartalsveksten siden landet ble med i eurosonen for over 18 år siden, ifølge Financial Times.

– Dette er en vekstrate vi er mer vant med å se i blomstrende fremvoksende økonomier, skriver Bert Colijn, seniorøkonom i banken ING om de nederlandske tallene.

Han kaller veksten i Spania «fantastisk» og peker på at veksten i hardt prøvede land som Italia, også har overrasket positivt.

Haugland i DNB understreker at det ikke lenger kun er Tyskland som trekker lasset.

– Oppsvinget i Europa har fått flere ben å stå på. Karakteristikken av økonomien i eurosonen som et lik, stemmer dårlig for øyeblikket, sier hun.

Rekordlav britisk ledighet

Hun påpeker at eurosonen fortsatt har flere utfordringer. Ledigheten er fallende, men har ikke kommet under 9 prosent ennå. Samtidig har flere land et stort behov for reformer, mener hun.

Det er heller ikke slik at alt er helsvart i britisk økonomi. Ledigheten på 4,4 prosent er den laveste siden 1970-tallet, og landet har til nå klart seg langt bedre enn mange av spådommene anslo på forhånd.

De siste to årene har økonomien samlet vokst med 3,4 prosent. Det er noe tregere enn eurosonen samlet, men raskere enn både den italienske og franske økonomien. I denne perioden har britisk økonomi også hatt raskere vekst enn den norske, som er blitt rammet av oljeprisfallet, men også norsk økonomi har vist tydelige tegn til bedring det siste halvåret, påpeker Haugland.

Sjeføkonomen er imidlertid bekymret for utsiktene i Storbritannia.

– Vi tror veksten skal ytterligere ned og at den vil bli så svak at arbeidsledigheten begynner å stige. Den utakten vi ser med resten av Europa, risikerer bare å bli forsterket, sier hun.

