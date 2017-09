Alternative für Deutschland blir første ytre høyre-parti i den tyske Forbundsdagen på 68 år

Hvor store kan nykommeren Alternative für Deutschland bli? Det er et av de store spenningsmomentene før valget 24. september.

Meningsmålingene plasserer dem mellom 8 og 11 prosent, men fortsatt sitter over en tredjedel av velgerne på gjerdet. Skrittet inn i Forbundsdagen blir et vannskille i tysk politikk: Det er første gang siden 1949 at et parti til høyre for kristeligdemokratene kommer inn. I denne perioden sitter det 631 representanter i Forbundsdagen.

Partiet vokste seg stort under flyktningkrisen i 2015/16, men har senere slitt med store interne konflikter.

Anklager Merkel-regjeringen for å være «marionetter for krigens seiersmakter»

I helgen avslørte Die Welt en fire år gammel e-post, der toppkandidaten Alice Weidel tar i bruk språket til de høyreekstreme såkalte riksborgerne. Dette skapte politiske rystelser.

I en privat e-post til en venn skrev Weidel blant annet at Tyskland ikke er en suveren stat og at den regjeres av forfatningsfiender, av svin: «Disse svinene er ikke annet enn marionetter for seiersmaktene etter andre verdenskrig».

Dette er bare den siste i rekken av ekstreme påstander fra kjente AfD-personer. Ikke minst har Björn Höcke provosert med utsagn som at tyskerne må få et mer positivt bilde av egen historie.

Fakta: Alternative für Deutschland Ble stiftet som et anti-euro-parti i 2013. De kom akkurat under sperregrensen på fem prosent i Forbundsdagsvalget samme år. Etter stor intern uenighet ble partiet splittet våren 2015. Den mest innvandringskritiske delen beholdt navnet. Navnet er i seg selv en reaksjon på Angela Merkels «alternativløse» poltiikk. I løpet av flyktningkrisen 2015/16 vokste partiet kraftig på meningsmålingene og var helt opp i 14 prosent på nasjonalt nivå. AfD har også kommet inn i 13 av 16 delstatsparlamenter. Det beste valgresultatet fikk de i Sachsen-Anhalt i 2016, med 24,3 prosents oppslutning. På meningsmålinger nå ligger partiet på mellom 8 og 11 prosents oppslutning. Partiet ledes av Frauke Petry og Jörg Meuthen, mens toppkandidater ved valget er Alice Weidel og Alexander Gauland. Kilde: Wikipedia.de

– Valgprogrammet strider mot forfatningen

Tysklands justisminister, sosialdemokraten Heiko Maas (SPD), skrev i et debattinnlegg i Frankfurter Rundschau mandag at flere av punktene i AfDs valgprogram strider mot den tyske forfatningen. Det gjelder for eksempel kravet om et totalforbud mot minareter og holdningen til likestilling.

Også utenriksminister Sigmar Gabriel (SPD) har anklaget AfD for å skjule nazister i rekkene. - For første gang siden slutten på andre verdenskrig kan vi få ekte nazister i den tyske riksdagsbygningen, sa Gabriel i et intervju med T-online.

AfDs toppkandidat Alexander Gauland svarer at Gabriel ufarliggjør Holocaust. - Når man betegner demokratisk valgte representanter fra et parti som bekjenner seg til Grunnloven som nazister, da er det en klar ufarliggjøring av nazistenes grusomme forbrytelser og en fornærmelse mot de millioner ofrene og deres etterkommere, sier Gauland i en pressemelding.

Han lover Maas og Gabriel en ubehagelig tid i Forbundsdagen fremover, fordi de representerer et ufritt meningskartell, blendet av ideologi. - Men for den frie politiske debatten uten tabuer, vil det bli svært bra, sier Gauland.

FOTO: INGRID BREKKE

Merkel-hatet bobler

Det er forlengst slutt på de mye omtalte Pegida-demonstrasjonene, og AfD har overtatt protestrollen. Mye sinne rettes direkte mot kansler Angela Merkel, spesielt i de østlige delstatene, altså tidligere DDR.

Under flere valgkamparrangementer her har demonstranter forsøkt å bue henne ut, for eksempel i den lille byen Torgau i Sachsen, der Aftenposten møtte Dietmar Türpitz (63), nypensjonert bygningsingeniør. Han har reist ni mil fra hjemstedet utenfor Leipzig for å se Merkel bli pepet ut, forteller han – og viser meg smilende fløyten som ligger klar i lommen.

De protesterende nøyer seg nemlig ikke med å vifte med røde kort og skrike «ha deg vekk», de blåser også i signalfløyter og vuvuzela’er. Selv bruker de ørepropper slik at de skal slippe å høre på bråket.

– Flyktningene får alt

Ved valget skal Türpitz stemme på Alternative für Deutschland.

– I dette området finnes ikke andre muligheter, mener han.

– Mange eldre kvinner har fortalt til meg at de får bare 600 euro i pensjon i måneden, til tross for at de har jobbet i 40 år, sier Türpitz.

– Så kommer flyktningene hit og bare får alt. Det finnes en hel industri bak, det er mye penger i systemet. Flyktningbarna begynner på skolen og hemmer de andre elevene. Kriminaliteten vokser. I fjor var det 70 prosent økning i antall voldtekter, skrev min lokalavis.

Türpitz er ikke bare opptatt av flyktninger Han ønsker seg også demokrati etter sveitsisk modell og en konstitusjon vedtatt ved folkeavstemning.

– Selv Honecker (tidligere diktator i DDR, red.anm.) holdt folkeavstemning om forfatningen, sier han engasjert.

Han roser også DDRs evne til å holde grensen stengt.

– Det er det som er poenget med grenser, mener Türpitz.

WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Fakta: Hvem er AfDs velgere? – Alternative für Deutschland støvsuger misfornøyde velgere fra alle lag i samfunnet, sa direktør Nico Siegel i meningsmålingsinstituttet Infratest Dimap under et pressmøte i Berlin. Blant dem som stemmer på AfD, er en overvekt menn, eldre og folk i tidligere DDR. Når det kommer til inntekt og utdanning, er AfD-velgerne omtrent et speilbilde av befolkningen. – Over 50 prosent stemmer AfD fordi de er skuffet over andre partier, sier Siegel. AfD har også mobilisert sofavelgere, og har bidratt til økende valgdeltagelse både ved forrige Forbundsdagsvalg (der de kom like under sperregrensen på fem prosent) og ved delstatsvalgene.

FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Konservativt eller ekstremt?

– Når man skal vurdere hvor ekstremt AfD er, må man skille mellom tre nivåer, sier Timo Lochocki, ekspert på høyrepopulisme i tenketanken German Marshall Fund.

Partiledelsen: Her sitter to-tre klart ekstreme kandidater som kommer med utsagn som strider mot konstitusjonen. (Eksempler: Björn Höcke og André Poggenburg)

Medlemmene: De aller fleste er svært konservative demokrater.

Velgerne: Omtrent halvparten er skuffede konservative, mens den andre halvdelen er klassiske protestvelgere.

– Utfordringen er at det sitter to-tre ekstremister i ledelsen. De når ut i det politiske landskapet med innpakkede ekstreme budskap og ekstrem politikk, sier Lochocki.

Michael Sohn/AP/NTB Scanpix

Møter bare folk med samme mening

At 30 prosent av den tyske befolkningen ikke har sans for hverken euroen eller flyktninger, slik har det vært i 20–30 år, mener han.

– Det som er nytt, er at det nå finnes et parti som utelukkende er opptatt av dette.

Tidligere holdt folk som var skeptiske til innvandring eller europapolitikken, til i de store folkepartiene, der de måtte bryne seg på venstresiden i CDU eller SPD. Men nå føler folk med slike holdninger seg utestengt fra andre partier, de samler seg om AfD og møter bare folk med samme mening.

– Det blir ikke mer ekstremt, men det blir mer polarisert, sier Lochocki.