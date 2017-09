Det er i programmet Kalla Fakta på TV4 at Hanna Wigh, som inntil nylig representerte høyrepartiet Sverigedemokraterna i Riksdagen, anklager en partifelle for seksuelt overgrep.

Wigh beskriver i detalj hvordan overgrepet skjedde.

– Han holdt en hånd mot halsen og klemte meg mot veggen. Så tok han den andre hånden innenfor buksene mine, sier hun programmet.

Hun og flere anklager også partiet for å ha feid ulike hendelser og anklager om overgrep under teppet.

Aftonbladet skriver at Wigh har bestemt seg for å gå ut av Sverigedemokraterna. Hun blir dermed sittende som partiløs representant i Riksdagen, som tilsvarer Stortinget i Norge.

Wigh har ikke avslørt navnet på mannen som skal ha stått bak overgrepet.

Ifølge Sverigedemokraternas pressesjef Henrik Vinge kom informasjonen om overgrepet som en overraskelse på partiet.

Han sier de tar anklagen på alvor, og at partiet skal gjøre alt de kan for å komme til bunns i saken. Sverigedemokraterna har også politianmeldt hendelsen. Vinge avviser at partiet har forsøkt å skjule denne eller andre saker.

Den anklagede mannen sier til svenske medier tirsdag at han nå tar en timeout, en permisjon, men at han hevder seg uskyldig. Han sier ifølge Dagens Nyheter at han har hatt et godt forhold til kvinnen.