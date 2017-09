Trumps nye liv i Det hvite hus: Ut med uanmeldte besøk og tilfeldige nettartikler. Inn med voksenopplæring.

Da eksgeneralen Kelly 31. juli ble stabssjef i Det hvite hus, var det ventet en større omlegging av arbeidsmetodene. Den skandaleombruste Anthony Scaramucci røk rett på dør, og senere forsvant også sjefrådgiver Steve Bannon ut mens Trump var utenbys.

Flere medier som CNN, Politico, The Associated Press, The Washington Post og det velinformerte nettstedet Axios forteller om hvordan Kelly og andre langt på vei har endret arbeidet i regjeringsapparatet og forandret presidentens hverdager.

Grep bak en «ny president»?

De siste ukene har presidenten overrasket ved blant annet å forhandle med toppdemokrater om innvandring og gå inn for økt militær tilstedeværelse i Afghanistan. Flere analytikere og kommentatorer har drøftet om dette er begynnelsen på en ny president Trump og hva som eventuelt ligger bak?

Her er noen av grepene som amerikanske medier beskriver.

JONATHAN ERNST / Reuters / NTB scanpix

1. Møte med presidenten? Neppe.

Stabssjef John Kelly har lykkes i å strupe tilgangen til presidenten. Bare personer som leverer en skriftlig forespørsel og deretter får ja fra Kelly, slipper inn i Det ovale kontor. Til og med eldstedatteren Ivanka Trump må gå gjennom Kelly om hun vil snakke politikk med faren, og hun skal ha etterlevet dette.

2. President, har du lest dette?

Før kunne medarbeidere rusle inn med utskrift av en eller annen uverifisert historie på nettet som Trump deretter tvitret om og slik distraherte den planlagte dagsordenen for Det hvite hus. Nå er Trumps nyhetsstrøm slik: Nyhetsklipp og kortfattede sammendrag som er forberedt av en medarbeider og stabssjefen. I tillegg får han se TV-nyheter om morgenen, som for eksempel Fox & Friends.

CARLOS BARRIA / Reuters / NTB scanpix

3. Hallo, kan jeg få presidenten på tråden?

Trump-venner utenfor Det hvite hus kunne før sende tekstmeldinger til livvakt og kompis Keith Schiller og deretter kvikt bli oppringt av Trump. Dette er det slutt på. Schiller ryktes også å være på vei ut. Noen få som har Trumps nummer, kan fremdeles nå ham direkte. Folk som ringer sentralbordet, må også via Kellys kontor. Enkelte Trump-venner sier også at Trump har sluttet å ringe dem fra mobilen, men tar kontakt via sentralbordet.

4. Møte i «Tanken» i Pentagon

I tillegg til Kellys arbeid med å strømlinjeforme kommandolinjene i Det hvite hus, skal andre ha forsøkt å gi en uerfaren president litt voksenopplæring om verden. 20. juli kjørte presidentens bilkortesje opp foran det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som ligger i Virginia på den andre siden av Potomac-elven i forhold til Det hvite hus.

Der ble presidenten og hans rådgivere tatt imot i rom 2E924 – et vindusløst møterom kjent under kallenavnet «Tanken». Vertene var forsvarsminister Jim Mattis, utenriksminister Rex Tillerson og en skokk skarpskodde rådgivere fra departementene.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Møtets agenda var Afghanistan og IS. Begge disse temaene ble da også tatt opp, men i praksis var seansen, ifølge APs anonyme kilder, en 90 minutters pensumleksjon i USAs innflytelse og tilstedeværelse i verden – «American Power 101». Her brukte ministre og rådgivere kart og grafer for å få frem argumentet sitt om hvordan diplomater, etterretningen og soldater arbeider for å trygge amerikanske selskaper globalt. Bakgrunnen for kurset var uro over presidentens konstante spørsmål om hvorfor USA må ha så mange mennesker utpostert rundt i verden.

5. Men @realdonaldtrump lar seg ikke kneble

Ryktene gikk om at Kelly ville bremse Trumps tvitring, men dette har tilsynelatende ikke skjedd. Kelly har senere selv sagt at han ikke har til hensikt å styre presidenten, bare presidentens stab. Trump har for sin del sagt at dette er hans viktigste kanal direkte til folket.

De siste helgene har han tvitret særs aktivt. Blant meldingene var en filmsnutt som gir inntrykk av at han selv slår en golfball som treffer Hillary Clinton i ryggen. I en annen kalte han Nord-Koreas Kim Jong-un for «rakettmannen», noe han fortsatte med i FN. Og sist helg innledet han en feide med amerikanske idrettsstjerner om opptreden under nasjonalsangen.

Kaller Kelly barnepike

Tidligere FN-ambassadør John Bolton er blant dem som offentlig har klaget på at han ikke lenger har tilgang. I en artikkel i National Review skriver han at «endringer i staben har gjort det umulig» å få møte Trump.

Den politiske hovedstadsavisen The Hill forteller at surmulende Trump-allierte kaller stabssjef Kelly for «barnepike Kelly» eller «General Doubtfire», det siste etter barnepikeskikkelsen i en film.

Sam Nunberg, som i flere runder var rådgiver for kandidat Trump, mener Kelly må trå varsomt.

– Nå er han favorittsønnen, det blanke, nye leketøyet, men det varer ikke evig, sier han.