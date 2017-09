Trump med nytt og utvidet innreiseforbud til USA

De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA. Det har også ført til en nasjonal debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering.

Ifølge The Washington Post har tjenestemenn i Trump-administrasjonen uttalt at det er et mål at de nye reglene både er strenge og målrettet. De kommer samtidig som det forrige forbudet utløper og trer i kraft 18. oktober. De første restriksjonene gjaldt visumstans for reisende fra seks muslimske land.

Denne tredje versjonen av innreiseforbudet fra Trump-administrasjonen omfatter innbyggere fra Nord-Korea, Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela og Jemen. Sudan er fjernet fra listen takket være samarbeid med amerikanerne vedrørende nasjonale sikkerhetsproblemer og informasjonsdeling.

Ubestemt tid

Fra og med neste måned vil de fleste innbyggerne fra disse landene være utestengt fra USA på ubestemt tid, sa Trump i en uttalelse fra Det hvite hus søndag kveld.

Tre nye land er lagt til svartelisten – Tsjad, Nord-Korea og Venezuela. For sistnevnte gjelder restriksjonene landets ledelse og deres familiemedlemmer.

De nye begrensningene vil bli innfaset over tid og vil ikke påvirke dem som allerede har amerikansk visum, opplyser Trump-administrasjonen.

– Som president må jeg handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og dets folk, proklamerte presidenten og la til at begrensningene vil vedvare inntil de berørte nasjonenes regjeringer har løst sine utfordringer på en tilfredsstillende måte, skriver The New York Times.

Nye regler

Forbudet bygger på et nytt sett grunnregler fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet. De inkluderer hvorvidt et land utsteder elektroniske pass med biometrisk informasjon og deler informasjon om reisendes eventuelle forbindelser til terrorvirksomhet og kriminalitet.

Amerikanske myndigheter ba hvert land i verden om å godta de nye reglene innen 50 dager. De åtte landene som nå er utestengt, er de som ikke ville delta eller ikke klarte å oppfylle kriteriene.

I forrige uke tok Trump til orde for et strengere innreiseforbud etter at en bombe delvis eksploderte på en T-banestasjon i London.

Kritikere beskylder ham for å gå utover sitt embete og bryte med den amerikanske grunnloven som beskytter mot religiøse fordommer.

Dette siste forbudet kan komplisere høyesteretts gjennomgang av Trump-administrasjonens innreiserestriksjoner, som er planlagt neste måned.