Sammenraste hus og branner i Mexico etter jordskjelv – mange mennesker har omkommet

Er du i Mexico? Fint om du kan ta kontakt med Aftenposten på webdesk@aftenposten.no

Guvernøren i delstaten Morelos sier at minst 42 mennesker har omkommet i jordskjelvet, melder Sky News på Twitter.

En rekke bygninger har kollapset i og rundt Mexico by etter et kraftig jordskjelv tirsdag ettermiddag. Minst syv mennesker er omkommet.

Mexicansk TV sender bilder av bygninger som har rast sammen flere steder i den tett befolkede storbyen. Ett sted sees en røyksøyle som stiger til værs fra en kollapset bygning, og et annet sted en bil som ligger knust under bygningsrester.

En av bygningene som har rast sammen, er et stort parkeringshus ved siden av et sykehus.

Eduardo Verdugo / TT / NTB Scanpix

Anita Baca / TT / NTB Scanpix

Redningstjenesten melder om flere branner og folk som er innesperret i skadde bygninger.

Det er også vist bilder av folk som får behandling for lettere skader på fortauet, men det er ennå ikke klart om noen har mistet livet eller er blitt alvorlig skadd i Mexico by.

Flyplassen i Mexico City har innstilt flere avganger.

En av de sammenraste bygningene i delstaten Puebla er et stort parkeringshus, forteller en av de politiske lederne i Puebla, Diodoro Carrasco.

Byen Raboso rundt 12 mil sørøst for Mexico City er også hardt rammet

Ifølge Carrasco har også at flere kirketårn har rast i byen Cholula, som er berømt for sine mange kirker.

Ifølge U.S. Geological Survey (USAs geologiske undersøkelser) hadde skjelvet en styrke på 7,4.

32 år etter katastrofeskjelvet 19. september 1985

Jordskjelvet rammer akkurat på dagen 32 år etter at Mexico by var utsatt for det såkalte Michoacán-jordskjelvet 19. september 1985. Det hadde en styrke på 8,1 på Richters skala. Over 9000 mennesker ble drept, 30 000 ble såret og 100 000 ble hjemløse.

Husker du jordskjelvet i sommer? Tyrkia og den greske øya Kos ble rammet av jordskjelv i juli