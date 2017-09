Sammenraste hus og branner i Mexico etter jordskjelv – over 100 mennesker er døde

Er du i Mexico? Fint om du kan ta kontakt med Aftenposten på webdesk@aftenposten.no

Minst 120 mennesker har omkommet etter jordskjelvet ifølge TV-stasjonen Milenio

Skjelvet hadde en styrke på 7.1

Episenteret var i delstaten Puebla

Minst 20 bygninger har rast sammen i hovedstaden, Mexico By

Guvernøren i delstaten Morelos sier at minst 42 mennesker har omkommet i jordskjelvet, melder Sky News på Twitter. Senere ble tallet oppjustert til 54.

Ifølge TV-stasjonen Milenio har fire mennesker omkommet i hovedstaden, åtte i delstaten Edomex og 13 i Puebla.

Jordskjelvet rammet Mexico på årsdagen for det katastrofale jordskjelvet i 1985, da minst 5000 mennesker omkom ifølge Wikipedia.

Mexico bys borgermester Miguel Angel Mancera sier at minst 20 bygninger raste sammen i byen i jordskjelvet tirsdag, og at flere mennesker er innesperret i sammenraste bygninger. Det er sentrum og sør i byen som er hardest rammet.

Mexicansk TV sender bilder av bygninger som har rast sammen flere steder i den tett befolkede storbyen. Ett sted sees en røyksøyle som stiger til værs fra en kollapset bygning, og et annet sted en bil som ligger knust under bygningsrester.

REBECCA BLACKWELL / TT / NTB Scanpix

Overlevende blir reddet ut fra sammenraste bygninger, og på bildene fra nyhetsbyråene ser man redningsmannskaper og frivillige som jubler etter å ha berget ut folk.

Eduardo Verdugo / TT / NTB Scanpix

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

En av bygningene som har rast sammen, er et parkeringshus ved siden av et sykehus, og en annen er en fem etasjer høy blokk i det fasjonable Condesa-nabolaget midt i sentrum.

CLAUDIA DAUT / REUTERS

Anita Baca / AP / NTB Scanpix

En av de sammenraste bygningene i delstaten Puebla er et stort parkeringshus, forteller en av de politiske lederne i Puebla, Diodoro Carrasco.

Byen Raboso rundt 12 mil sørøst for Mexico City er også hardt rammet.

Ifølge Carrasco har også at flere kirketårn har rast i byen Cholula, som er berømt for sine mange kirker.

Ifølge U.S. Geological Survey (USAs geologiske undersøkelser) hadde skjelvet en styrke på 7,4.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Norges ambassade i Mexico, men Utenriksdepartementet i Oslo forteller at ingen ved ambassaden ønsker å snakke med oss.

32 år etter katastrofeskjelvet 19. september 1985

Jordskjelvet rammer akkurat på dagen 32 år etter at Mexico by var utsatt for det såkalte Michoacán-jordskjelvet 19. september 1985. Det hadde en styrke på 8,1 på Richters skala. Over 9000 mennesker ble drept, 30 000 ble såret og 100 000 ble hjemløse.

Husker du jordskjelvet i sommer? Tyrkia og den greske øya Kos ble rammet av jordskjelv i juli