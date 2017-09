Sammenraste hus og branner i Mexico etter jordskjelv som kostet minst 216 mennesker livet

Dødstallet stiger etter jordskjelvet som rammet Mexico tirsdag ettermiddag norsk tid.

Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og har ført til at minst 216 mennesker har mistet livet, opplyser mexicanske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene har ifølge Reuters nå nedjustert dødstallet fra 248.

Det er flere enn 20 barn blant de døde. Mange er fortsatt savnet, opplyser utdanningsdepartementet. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne overlevende i ruinene og ber folk være stille så de kan høre etter rop om hjelp.

– Min kone er der. Jeg har ikke hatt mulighet til å kommunisere med henne. Hun svarer ikke, og nå sier de at vi må skru av mobiltelefonene våre fordi det er en gasslekkasje, sier en 33 år gammel mann fra Mexico by til Reuters.

ENRIC MARTI / AP / NTB scanpix

Minst 44 bygninger har rast sammen

Jordskjelvet rammet Mexico på årsdagen for det katastrofale jordskjelvet i 1985, der nærmere 10.000 mennesker mistet livet.

– Jeg er så bekymret. Jeg klarer ikke slutte å gråte. Det er det samme marerittet som i 1985, sier Georgina Sanchez ifølge NTB.

Mexico bys borgermester Miguel Angel Mancera sier at minst 44 bygninger raste sammen i byen i jordskjelvet tirsdag, og at flere mennesker er innesperret i sammenraste bygninger. Mange av områdene er svært tett befolket.

Det er sentrum og den sørlige delen av byen som er hardest rammet.

Har erklært katastrofetilstand

Myndighetene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjøre midler til nødhjelp.

President Enrique Pena Nieto har beordret alle sykehus til å holde dørene åpne for å behandle skadde. I en videomelding ber han alle om å forholde seg rolige mens redningsarbeidet pågår.

– Det viktigste nå er å fortsette å redde mennesker som fortsatt er fanget og gi medisinsk hjelp til mennesker som er skadd, sa han.

REBECCA BLACKWELL / AP / NTB scanpix

I Morelos er minst 55 mennesker omkommet, i Puebla 32, i delstaten Mexico er det meldt om 10 døde og i Guerrero 3. I Mexico by er minst 49 mennesker døde. Det opplyser Luis Felipe Puente, Mexicos hovedkoordinator for sivilforsvaret.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret U.S. Geological Survey (USAs geologiske undersøkelser) hadde skjelvet en styrke på 7,4.

Eduardo Verdugo / TT / NTB Scanpix

Ambassaden jobber med å kartlegge situasjonen

– Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.

CLAUDIA DAUT / REUTERS

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden var stengt i flere timer, men har nå åpnet igjen. Trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

Redningstjenesten melder om flere branner og mennesker som er fanget i de brennende bygningene. En rekke steder lukter det gass, og myndighetene advarer folk mot å tenne sigaretter.

REBECCA BLACKWELL / TT / NTB Scanpix

Fakta: Jordskjelv i Mexico 7. september 2017 (styrke 8,1): Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas. Minst 90 mennesker døde. 21. januar 2003 (styrke 7,8): Jordskjelvet rammet det vestlige og sentrale Mexico. Minst 28 mennesker døde, 300 ble skadd og 10.000 ble hjemløse. Mange av dem i delstaten Colima. 20. september 1999 (styrke 7,5): Minst 20 mennesker døde i skjelvet som rammet delstaten Oaxaca. 9. oktober 1995 (styrke 8,0): Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima. Minst 51 mennesker døde. 19. og 20. september 1985: Mexico ble rammet av to jordskjelv, der det ene ble målt til en styrke på 8,0. Minst 9.500 mennesker døde i Mexico by og i sentrale og vestlige områder i Mexico. (Kilde: AP)

32 år etter katastrofeskjelvet 19. september 1985

Jordskjelvet rammer akkurat på dagen 32 år etter at Mexico by var utsatt for det såkalte Michoacán-jordskjelvet 19. september 1985. Det hadde en styrke på 8,1. Over 9000 mennesker døde, 30 000 ble skadet og 100 000 ble hjemløse.