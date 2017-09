Surfer drept av krokodille på Sri Lanka

Ifølge vitner til The Guardian hadde McClean vært på toalettet og satt og vasket hendene sine i en elv da han plutselig ble dratt ut i vannet.

24-åringen var på ferie i Sri Lanka og hadde tatt surfetimer ved lagunen Elephant Rock.

En skotsk turist forteller til The Guardian at det siste folk så av ham, var armene hans over vannet, før han forsvant under. Turisten hadde ikke sett selve hendelsen, men fått det gjenfortalt av vitner.

Funnet av dykkere

Lokale, redningstjeneste og politi ble innsatt i søket etter McClean.

Fredag fant dykkere levningene av McClean i mudderet i lagunen, det melder AFP.

McClean var journalist i finansavisen Financial Times. Avisen publiserte fredag et minneord om kollegaen.

Remembering our wonderful colleague Paul McClean https://t.co/N9sSok8T65 pic.twitter.com/MWCCcVDeOo — Financial Times (@FT) September 15, 2017

Angriper vanligvis ikke mennesker

Fawas Lafeer eier surfeskolen hvor McClean tok kurs. Han bekrefter overfor The Daily Telegraph at det skal ha vært en ulykke ved Elephant Rock.

Det skal ifølge DT være om lag tusen sumpkrokodiller rundt om på øyen. Ifølge Wikipedia er det ikke vanlig at de angriper mennesker.

I april i år ble en 13 år gammel jente dratt ut i vannet ved Pulnewa Lake i Galnewa, ifølge DT. Og i juli ble en 60 år gammel fisker fra Sri Lanka drept av en krokodille da han fisket i elven Paayindanelven.

Ifølge databasen Crocbite, som blant annet fører statistikker over angrep av krokodiller, blir om lag 1000 mennesker drept av krokodiller hvert år. De aller fleste i afrikanske land.