Tiltalene bygger på bankavsløringene som går under navnet Panama-papirene. I disse lekkasjene fremgår det at familien hadde verdier i utlandet det ikke var gjort rede for.

En av Sharifs forsvarsadvokater, Zafir Khan, bekreftet torsdag at arrestordren var utstedt.

Sharif befinner seg for øyeblikket i London der hans kone Kalsum får behandling for kreft.

Den tidligere statsministeren og hans medtiltalte har nektet straffskyld.