Trump er ikke nevnt i tiltalen. Likevel kan den skade ham.

Tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble hyret inn i juni som spesialetterforsker for å avklare Russlands innblanding i fjorårets amerikanske presidentvalg – og om Trump-kampanjen i noen grad samarbeidet med russerne.

Mandag ble den første tiltalene kjent for offentligheten. Trumps tidligere kampanjeleder Paul Manafort meldte seg til FBI etter at det ble tatt ut 12 tiltalepunkter mot ham og hans tidligere forretningspartner, Rick Gates.

De nekter begge straffskyld, men ble likevel satt under husarrest av en føderal domstol i Washington mandag.

Det ble også kjent at den tidligere Trump-rådgiveren George Papadopoulos har innrømmet å ha løyet for FBI i forbindelse med etterforskningen. Det ble tatt ut tiltale mot ham 5. oktober.

Her er syv spørsmål og svar om saken som har satt det politiske USA på hodet i dag:

1. Hva er Paul Manafort og Rick Gates egentlig tiltalt for?

Anklagene lyder på sammensvergelse mot USA, skattesnyteri, hvitvasking av penger, falsk forklaring og å ha opptrådt som agenter for andre land uten registrering.

En sentral del av anklagen stammer fra lobby- og PR-arbeid for den daværende ukrainske regjeringen ledet av Viktor Janukovitsj. Hans russiskvennlige regjering ble styrtet i 2014. Ifølge etterforskerne har Manafort hvitvasket minst 18 millioner dollar og levd et overdådig liv i USA med penger han har lurt unna beskatning.

De ulovlige handlingene skal ha skjedd i tidsrommet 2006–2017. Fra våren 2016 handler anklagepunktene om å tildekke og lyve om tidligere lovbrudd.

Partifeller slo ring om Trump i helgen. Mandag meldte hans eks-valgkampsjef seg for FBI.

2. Hva har dette med Donald Trump å gjøre?

Manafort ble hyret inn til Trumps kampanjeapparat i mars 2016 og var kampanjeleder fra juni til august.

Rick Gates, som var Manaforts mangeårige forretningspartner, jobbet også for Trump i valgkampen.

Tiltalen gjør det klart at den tar for seg Manaforts handlinger fra 2006 til 2017, noe som altså omfatter tiden der han jobbet for Trump.

Manafort var kontroversiell da han ble hentet inn til kampanjen, blant annet fordi han tidligere hadde jobbet for autoritære ledere og skandaleutsatte forretningsfolk verden over.

– Trump har ansatt sin neste skandale, skrev Bloomberg-kommentatoren Eli Lake i april 2016.

Han fikk rett. Manaforts forbindelser i utlandet var årsaken til at han måtte gå av like etter republikanernes landsmøte i fjor.

JONATHAN ERNST / Reuters / NTB scanpix

3. Men er Trump nevnt i tiltalen?

Nei, ikke ved navn. Tiltalen, som er 31 sider lang, inneholder ingen klare referanser hverken til Trump eller fjorårets presidentvalg.

Presidenten gjorde også raskt et poeng av at han ikke anser dette for å ha noe med ham å gjøre.

«Sorry, men dette er for flere år siden, før Paul Manafort ble en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke skurkete Hillary og demokratene et fokus?????», skriver han på Twitter:

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Trump hevder også, som han har gjort flere ganger tidligere, at valgkampapparatet hans ikke samarbeidet med russerne.

« ... I tillegg er det INGEN SAMMENSVERGELSE!» skriver han.

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

4. Hvor viktig var Manafort og Gates for Trump?

I mars i år, da ryktene for alvor begynte å svirre om at Manafort var i juridisk hardt vær, forsøkte Det hvite hus å gi et inntrykk av at Manafort var lite viktig i Trump-kampanjen.

– Han spilte en begrenset rolle i en veldig begrenset tidsperiode, sa daværende pressetalsmann Sean Spicer.

Men Manafort var utvilsomt viktig mens han fortsatt var kampanjeleder.

– Ingen skal undervurdere hvor mye Paul Manafort gjorde for å hjelpe Trump-kampanjen med å komme dit den er kommet akkurat nå, sa den profilerte republikaneren Newt Gingrich til Fox News-verten Sean Hannity. Begge er de blant Trumps uformelle rådgivere.

.@newtgingrich: "Nobody should underestimate how much Paul Manafort did to really help get this [Trump] campaign to where it is right now." — Sean Hannity (@seanhannity) August 20, 2016

Manafort settes ofte i sammenheng med Trumps plutselige endring i synet på Russlands invasjon av Krim og landets aggressive tilnærming til Ukraina – en endring som skjedde like etter at Manafort ble hyret inn.

Trump-kampanjen, under ledelse av Manafort, skal også ha jobbet hardt for å endre på et avsnitt i partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet. I avsnittet som ble fjernet, het det at USA skulle støtte Ukraina med våpen i kampen mot russisk aggresjon.

5. Er Mueller ferdig med etterforskningen nå?

Lite tyder på det. I tiltalen mot Manafort og Gates nevnes det at de to «sammen med andre» begikk de påstått kriminelle handlingene. Muellers etterforskning vil etter alt å dømme også omfatte forhold som er mer direkte knyttet til Russlands innblanding i valgkampen.

Det kan dreie se om for eksempel hackingen av e-postene til Det demokratiske partiet og Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta. Det er også den siste tiden kommet frem mer informasjon om spredningen av falske nyheter gjennom sosiale medier.

Jason Reed / Reuters / NTB scanpix

Mandag ble det også kjent at George Papadopoulos, som i en periode var rådgiver for Trump-kampanjen, har innrømmet å ha løyet for FBI i forbindelse med etterforskningen.

Den tidligere New York-statsadvokaten Preet Bharara, som ble sparket av Trump i vinter, påpeker på Twitter at nyheten om Papadopoulus er av stor betydning:

Special Counsel Mueller appears to have a cooperating witness, George Papadopoulos. That is significant. Time will tell how significant. — Preet Bharara (@PreetBharara) October 30, 2017

6. Risikerer også presidenten selv å bli anklaget?

Hittil har det ikke vært rettet anklager mot Trump om at han personlig har vært involvert i å stå i ledtog med russere for å påvirke valget. Sparkingen av FBI-sjef James Comey i mai er imidlertid et eksempel på noe som kan skape trøbbel for presidenten.

Den gang ledet FBI fortsatt etterforskningen av Russland-saken. Hvis det kommer frem at Trump avsatte Comey fordi han ble for nærgående mot Trump-medarbeidere, risikerer presidenten anklager om motarbeiding av rettsvesenet.

7. Hvor trygt sitter Robert Mueller?

Mange av Trumps partifeller har i det siste forsøkt å diskreditere Mueller som partisk. Det trekkes frem at flere av advokatene som arbeider for ham, har gitt penger til Det demokratiske partiet.

Formelt sett kan ikke presidenten avsette en spesialetterforsker. Det kan bare den som oppnevnte vedkommende, gjøre. I dette tilfellet er det visejustisminister Rod Rosenstein.

I teorien kan det imidlertid tenkes at Trump kan avsette visejustisministeren og innsette en ny som er villig til å legge ned spesialetterforskningen. Få har hittil trodd at dette er et sannsynlig utfall.