Ifølge New York-politiet er en person pågrepet. Ifølge lokale myndigheter er hendelsen avsluttet, og politiet leter ikke etter flere gjernigspersoner.

De første meldingene lød på at et kjøretøy hadde kjørte på flere mennesker på en sykkelvei.

Det ble åpnet ild, men det er ikke kjent om det var politiet eller antatte gjerningspersoner som skjøt, skriver The New York Times. Avisen siterer anonyme politikilder på at flere er døde.