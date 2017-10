Åtte personer drept i New York i det borgermesteren kaller en terrorhandling

– Dette var en feig terrorhandling mot uskyldige mennesker, sier New York-borgermester Bill de Blasio på en pressekonferanse.

Guvernør Andrew Coumo sier at gjerningsmannen var en «ensom ulv» og at det ikke er noe som tyder på at angrepet er del av en større plan.

Ifølge New York-politiet er en 29 år gammel mann pågrepet. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner.

Flere medier meldte tidligere på kvelden at hendelsen etterforskes som et terrorangrep og at FBI, som har ansvaret for terroretterforskninger i USA, har overtatte undersøkelsene.

På Twitter bekrefter politiet at bilen kjørte noen kvartaler ned sykkelveien og nord for Chambers Street. Den kolliderte så med en skolebuss. En person kom ut av bilen med to våpenkopier, og han ble da skutt i magen av politiet. Han ble så kjørt til sykehus.

USAs president Donald Trump har også twitret om angrepet.

«Det ser ut til å være et nytt angrep av en veldig syk og sinnsforvirret person. Politimyndighetene vil følge dette tett. IKKE I USA!» skriver han.

CNN: Ropte «Allah akbar»

Hendelsen skjedde i nærheten av World Trade Center. Veiene i området er stengt og det henger helikoptre over stedet.

Vitner har fortalt etterforskerne at gjerningsmannen ropte «Allah akbar», Gud er størst på arabisk, ifølge CNN.

Kjørte inn i skolebuss

Ifølge The New York Times fortalte elever fra Stuyvesant High School, som ligger like ved, at de så en mann skyte fra en pickup, og at kjøretøyet så kolliderte med en av skolens skolebusser. Rapportene om skyting fra bilen ikke bekreftet.

Vitnet Ramon Cruz (27) sier til avisen at han så mannen kræsje i den hvite varebilen og at han kom ut av bilen. Han forteller at fronten på bilen var knust og at føreren så ut til å være skadet. Da hører Cruz at noen roper: «Han har en pistol, løp, løp!»

Hallowween-feiringen fortsetter nær åstedet

Noen få kvartaler unna åstedet like ved Ground Zero høres sirener og helikoptre, men folk er rolige. Barn løper rundt i Halloween-kostymer og tigger godteri av butikker og restauranter.

– Det kom en hysterisk dame løpende inn på restauranten vår og ropte at hun hadde hørt skudd, forteller Tess Gutenbrunner og broren hennes, Benjamin, til Aftenposten. De driver restauranten Blaue Gans.

- Hun fortalte at hun selv hadde barn på skolen Stuyvesant High School som er evakuert. Hun var fortvilet, sier søskenparet, som står utenfor restauranten og deler ut godteri til barna.

En far som kommer gående med barna sine forteller til Aftenposten at han vurderte å være hjemme, men fant ut at det var mer skremmende å avlyse feiringen som ungene hadde gledet seg sånn til.

Ved sperringene er det et voldsomt oppbud av pressefolk og tilskuere.