Flere personer påkjørt og drept i New York. Etterforskes som et terrorangrep.

Ifølge New York-politiet er en person pågrepet. Lokale myndigheter opplyser at hendelsen er avsluttet, og politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner.

Nyhetsbyrået Reuters melder at hendelsen etterforskes som et terrorangrep. FBI, som har ansvaret for terroretterforskninger i USA, har overtatte undersøkelsene, melder CNN.

På Twitter bekrefter politiet bilen kjørte ned sykkelveien på West Street og ned noen kvartaler nord for Chambers Street. Den kolliderte så med et annet kjøretøy. En person kom ut av bilen med en våpenkopi, og han ble da skutt og såret av politiet.

ANDREW KELLY / REUTERS / NTB Scanpix

BRENDAN MCDERMID / REUTERS / NTB Scanpix

CNN: Ropte «Allah akbar»

Hendelsen skjedde i nærheten av World Trade Center. Veiene i området er stengt og det henger helikoptre over stedet.

The New York Times siterer anonyme politikilder på at seks personer er drept og 11 skadet, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold. APs kilder opplyser at 15 personer er skadet.

Vitner har fortalt etterforskerne at gjerningsmannen ropte «Allah akbar», Gud er størst på arabisk, ifølge CNN.

Det hvite hus opplyser at president Donald Trump holdes oppdatert om hendelsen.

SHANNON STAPLETON / REUTERS / NTB scanpix

Kjørte inn i skolebuss

Ifølge The New York Times fortalte elever fra Stuyvesant High School, som ligger like ved, at de så en mann skyte fra en pickup, og at kjøretøyet så kolliderte med en av skolens skolebusser. Rapportene om skyting fra bilen ikke bekreftet.

Vitnet Ramon Cruz (27) sier til avisen at han så mannen kræsje i den hvite varebilen og at han kom ut av bilen. Han forteller at fronten på bilen var knust og at føreren så ut til å være skadet. Da hører Cruz at noen roper: «Han har en pistol, løp, løp!»

Hallowween -feiringen fortsetter nær åstedet

Noen få kvartaler unna åstedet like ved Ground Zero høres sirener og helikoptre, men folk er rolige. Barn løper rundt i Halloween-kostymer og tigger godteri av butikker og restauranter.

– Det kom en hysterisk dame løpende inn på restauranten vår og ropte at hun hadde hørt skudd, forteller Tess Gutenbrunner og broren hennes, Benjamin, til Aftenposten. De driver restauranten Blaue Gans.

- Hun fortalte at hun selv hadde barn på skolen Stuyvesant High School som er evakuert. Hun var fortvilet, sier søskenparet, som står utenfor restauranten og deler ut godteri til barna.

En far som kommer gående med barna sine forteller til Aftenposten at han vurderte å være hjemme, men fant ut at det var mer skremmende å avlyse feiringen som ungene hadde gledet seg sånn til.

Ved sperringene er det et voldsomt oppbud av pressefolk og tilskuere.