Derfor må Paven tenke seg nøye om før han sier «r-ordet» mens han er i Myanmar

Lyden av muezzinen som kaller inn til kveldsbønn er godt hørbar over trafikkstøyen som ellers ligger som et teppe over Bogyoke Aung San-gaten i det sentrale Yangon.

– Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illa lhah.

Gud er størst. Det finnes ingen annen gud enn Gud.

Myanmar er i hovedsak et buddhistisk land, men denne lille gatestrekningen er en påminnelse om at det også er stort rom for ulike religioner her. Rett ved moskeen finner man også et stort hindutempel og katedralen St. Mary’s.

En katedral pave Frans skal besøke på torsdag.

Nesten 300 landsbyer er utslettet

Paven, som ble møtt av 30.000 jublende mennesker da han landet i Yangon i går, må tråkke forsiktig i det som er et politisk og følelsesmessig minefelt for mange burmesere.

– Jeg håper han ikke bruker «r-ordet», sier Pyin Htet Khine (44), som selger aviser og bøker langs den travle handlegaten.

R-en står for rohingya. Folkegruppen som ble rammet av en voldelig militærkampanje tidligere i høst, der 620.000 mennesker ble kjeppjaget ut av landet og inn til Bangladesh.

Tusenvis av mennesker er drept. Overlevende forteller om gjengvoldtekter, barnedrap og massehenrettelser. Nesten 300 landsbyer er brent ned og utslettet.

«Etnisk rensing» er uttrykket som er blitt brukt av ledere i FN, internasjonale organisasjoner og en rekke land.

Jan T. Espedal

– Vesten forstår oss ikke

I Myanmar er det derimot svært vanskelig å finne noen som har særlig sympati med folkegruppen som er blitt nektet statsborgerskap siden 1982.

– Demokratiske land i Vesten forstår rett og slett ikke hva dette handler om, sier Ko Ko Gyi (55).

Kristoffer Rønneberg

Stemmen er mild, men budskapet er brutalt idet han treffer oss på et lite, spartansk kontor i det nordlige Yangon.

Fem år er gått siden han slapp ut av fengsel, der han hadde sittet nærmest kontinuerlig siden han ledet det store studentopprøret i 1988 som også gjorde Aung San Suu Kyi til en nasjonal heltinne.

I dag er 55-åringen en av landets mest berømte politiske aktører. Etter å ha blitt skjøvet ut i kulden av Suu Kyi før valget i 2015, bestemte han seg for å danne et eget parti som etter planen skal grunnlegges på nyåret.

Målet er å etablere seg som et betydelig politisk parti ved presidentvalget i 2020 – en utfordrer til Suu Kyis parti, NLD.

Kristoffer Rønneberg

Sammenligner med ulovlig USA-innvandring fra Mexico

Ko Ko Gyi mener at det slett ikke finnes en folkegruppe ved navn rohingya. I stedet omtaler han dem som «bengalere».

– Folk fra Punjab omtales som punjabi. Folk fra Tamil Nadu kalles tamiler. Disse menneskene stammer fra Bengal, og vi mener derfor at de er bengalske, sier han.

55-åringen henter frem en Ipad og viser frem en faksimile fra folketellingen på 1860-tallet, da dagens Myanmar, India og Bangladesh alle var innlemmet i det britiske imperiet.

– I 1869 var det bare 24.000 muslimer i området. I fjor var det 1,3 millioner. Dette handler om folk som tar seg ulovlig inn i landet vårt. Dette må det internasjonale samfunnet forstå, mener han.

– Men det rettferdiggjør vel ikke voldsbruken fra militærstyrkene?

– Hva hadde dere gjort i Norge dersom det plutselig hadde strømmet inn folk fra nærområdet deres? Situasjonen vår ligner på den i USA, der de må bygge gjerder og arrestere ulovlige innvandrere fra Mexico for å forhindre at for mange kommer inn. Husk at Bangladesh er verdens tettest befolkede land. Det er naturlig at mange vil ta seg over grensen til Myanmar, sier Ko Ko Gyi.

Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

Tror rohingyaene overdriver voldshistoriene

Han tror også at rohingya-flyktningene overdriver når de forteller om de grusomme voldsepisodene de ble utsatt for i høst.

– Det er mange, mange overdrivelser. Og nå vil de tilbake. Problemet er at vi tidligere har opplevd at mange flere kommer tilbake enn det antallet som faktisk forlot landet, sier 55-åringen.

I forrige uke inngikk Myanmar og Bangladesh en avtale om å la rohingyaene returnere til Rakhine-delstaten de nettopp flyktet fra. Men avtalen er foreløpig forholdsvis vag. Internasjonale observatører påpeker at den ikke gir rohingyaene noen sikkerhetsgarantier dersom de vender tilbake.

Det er også uklart hvor mange som kommer til å få lov til å vende hjem, hvilken kompensasjon de eventuelt blir gitt og hvilken, om noen, straff som vil bli ilagt soldatene som utførte volden.

– Trygg retur er et sentralt krav fra vår side, i likhet med at humanitære organisasjoner må få tilgang til området, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten i Myanmars hovedstad Naypyidaw i forrige uke.

Les mer om Søreides besøk: Aung San Suu Kyi fordømmes over hele verden etter at 620.000 rohingyaer er blitt kjeppjaget fra Myanmar. Men Norges utenriksminister nøler med å kritisere fredsprisvinneren.

Suu Kyi i vanskelig skvis

For Aung San Suu Kyi, som er Myanmars øverste politiske leder, utgjør situasjonen en svært vanskelig utfordring. Fra vestlige land er hun under et voldsomt press for å gjøre noe med rohingya-krisen.

Kristoffer Rønneberg

Men i Myanmar ville det vært politisk selvmord for henne å vise for mye sympati med rohingyaene. Militæraksjonen er svært populær blant befolkningen. Hærsjefen Min Aung Hlaing – som trolig stiller som presidentkandidat i 2020 – hylles blant flere burmesere Aftenposten har snakket med den siste tiden.

Landets skjøre demokrati er foreløpig nesten fullstendig avhengig av Suu Kyi, i hvert fall frem til Ko Ko Gyi og andre yngre politikere klarer å etablere seg skikkelig.

Denne skjøre situasjonen var synlig i forrige uke. Søreide og flere titall andre utenriksministere var svært forsiktige i kritikken mot Suu Kyi.

Dette kompliserte bakteppet er grunnen til at så mange følger nøye med på paven når han denne uken er på besøk i Myanmar. Selv om han tidligere har snakket om sine «rohingya-brødre og -søstre», vil han møte sterke reaksjoner fra vertsnasjonen dersom han velger å gjenta det mens han er her.

– Landet vårt er fattig. Vi må få lov til å beskytte grensene våre, sier Ko Ko Gyi.