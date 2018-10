Flere drept i eksplosjoner ved valglokaler i Kabul

* Afghanistan holder valg på ny nasjonalforsamling lørdag 20. oktober.

* Valget skulle opprinnelig vært holdt i juni 2015, men er blitt utsatt flere ganger.

* Over 2.500 kandidater kjemper om de 249 plassene i nasjonalforsamlingen, blant dem 417 kvinner.

* Taliban oppfordret i april til valgboikott. Gruppen har truet med angrep og stengte veier over hele landet.

* I forrige uke hadde 8,8 millioner mennesker registrert seg som velgere, blant dem over 3 millioner kvinner.

* Valget skal i utgangspunktet holdes i alle provinser, unntatt Ghazni-provinsen i øst der ulike etniske grupper er uenige om inndelingen av valgdistrikter.

* Etter drapet på Kandahars politisjef og flere andre sikkerhetstopper torsdag, er valget i den sørlige provinsen utsatt med én uke.

* 54.776 afghanske soldater og politifolk skal vokte flere tusen valglokaler. Om lag 2.000 valglokaler må holde stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det pågår kamper i 20 av landets 34 provinser.

* Av rundt 235.000 registrerte valgobservatører, mange av dem frivillige afghanere, er kun 19 akkreditert som internasjonale observatører.

* For første gang i landets historie skal det brukes et biometrisk system for å identifisere velgere når de avgir stemme. Slik skal man unngå at noen stemmer flere ganger.

* Foreløpige resultater er ventet 10. november. Sluttresultatet kommer først 20. desember

Kilder: Afghanistan Analysts Network, Tolo News, AP