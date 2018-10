Melding om eksplosjoner i Kabul

Den ene eksplosjonen har ifølge øyenvitner funnet sted ved en skole nord i Kabul, der mange sto i kø for å stemme i valget på ny nasjonalforsamling.

Også ved andre valglokaler i byen har det ifølge øyenvitner funnet sted eksplosjoner.

En talsmann for innenriksdepartementet i landet, Nasrat Rahimi, bekrefter at det har vært eksplosjoner ved minst tre valglokaler i Kabul, men hevder at ingen er drept.

Ifølge andre øyenvitner og kilder skal det være både drepte og sårede etter eksplosjonene.

Fakta: Fakta om valget i Afghanistan * Afghanistan holder valg på ny nasjonalforsamling lørdag 20. oktober. * Valget skulle opprinnelig vært holdt i juni 2015, men er blitt utsatt flere ganger. * Over 2.500 kandidater kjemper om de 249 plassene i nasjonalforsamlingen, blant dem 417 kvinner. * Taliban oppfordret i april til valgboikott. Gruppen har truet med angrep og stengte veier over hele landet. * I forrige uke hadde 8,8 millioner mennesker registrert seg som velgere, blant dem over 3 millioner kvinner. * Valget skal i utgangspunktet holdes i alle provinser, unntatt Ghazni-provinsen i øst der ulike etniske grupper er uenige om inndelingen av valgdistrikter. * Etter drapet på Kandahars politisjef og flere andre sikkerhetstopper torsdag, er valget i den sørlige provinsen utsatt med én uke. * 54.776 afghanske soldater og politifolk skal vokte flere tusen valglokaler. Om lag 2.000 valglokaler må holde stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det pågår kamper i 20 av landets 34 provinser. * Av rundt 235.000 registrerte valgobservatører, mange av dem frivillige afghanere, er kun 19 akkreditert som internasjonale observatører. * For første gang i landets historie skal det brukes et biometrisk system for å identifisere velgere når de avgir stemme. Slik skal man unngå at noen stemmer flere ganger. * Foreløpige resultater er ventet 10. november. Sluttresultatet kommer først 20. desember Kilder: Afghanistan Analysts Network, Tolo News, AP

Advarer folk mot å stemme

Taliban-opprørerne, som kontrollerer store områder i Afghanistan, har advart folk mot å stemme, og talsmannen Zabihullah Mujahid gjentok lørdag at valget er et ledd i «fiendens onde plan» for landet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har også et nærvær i Afghanistan og har gjennomført flere blodige angrep mot sivile mål.

I august ble 34 mennesker drept i et IS-angrep mot en skole i Kabul, og i september ble 26 mennesker drept da en selvmordsbomber angrep en bryteklubb. Begge angrepene fant sted i områder der det bor mange sjiamuslimer.

Lav deltagelse

Rundt 8,8 millioner afghanere har ifølge landets valgkommisjon (IEC) registrert seg som velgere, men både valgeksperter, observatører og flere politiske partier har stilt spørsmål ved dette antallet.

Afghanistan har nærmere 40 millioner innbyggere, men et av medlemmene av valgkommisjonen, Wasima Badghisy, mener at det vil være en stor suksess dersom 5 millioner avgir stemme.