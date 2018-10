Norske og russiske myndigheter har over tid hatt en dialog om neste års frigjøringsjubileum i Finnmark, slikt som er vanlig i diplomatiets verden.

Mange har ønsket å slå på stortrommen og invitere den russiske presidenten, men det blir utenriksminister Sergej Lavrov som kommer.

– Ved tidligere markeringer av frigjøringen har Russland vært representert ved sin utenriksminister. Det har ikke vært ytret ønske om noe annet fra russisk side denne gangen heller, så det er utgangspunktet for dialogen nå. Vi legger derfor opp til å følge denne praksisen også for jubileet i 2019, skriver pressetalsperson Frode O. Andersen i en e-post til Aftenposten.

Russiske presidenter har vært i Norge på statsbesøk to ganger etter murens fall, nemlig i 1996 og i 2010.

Politisk betent

Neste høst er det 75 år siden de sovjetiske styrkene rykket inn i Finnmark og drev de tyske naziokkupantene ut. Dette skal markeres, og det skjer i en periode der forholdet mellom Norge og Russland er heller kjølig.

Norge har sluttet seg til EUs omfattende økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya.

Les Aftenpostens leder: Inviter Putin til frigjøringsjubileet

Men dette har ikke vært til hinder for at det etter hvert har vært en viss oppmyking og kontakter på politisk nivå. Og det har vært viktig å opprettholde nabosamarbeidet i nord.

God dialog om jubileet

Andersen forklarer at det den siste siden har vært en god dialog med russisk side om rammene for markeringen, inkludert deltagelse fra den russiske regjeringen.

– Statsminister Erna Solberg nevnte blant annet dette for statsminister Dimitrij Medvedev da de møttes i forrige uke. Spørsmålet har også blitt tatt opp med både den russiske utenriksministeren og viseutenriksministeren. I tillegg er vi i tett dialog med russisk side på embetsnivå.

Naturlig med høytstående russer

Ifølge Andersen kommer norske myndigheter til å være representert på høyt nivå under jubileet.

– Det er en selvfølge at russiske myndigheter inviteres til på høyt nivå. Det er vanlig praksis i slike tilfeller at det er en tett dialog mellom våre to land på diplomatisk nivå for å avklare dette i forkant. Dette gjelder for alle besøk av denne typen.

Russlands president Vladimir Putin er invitert av den franske presidenten, Emmanuel Macron, til 100 års markeringen av slutten på første verdenskrig senere i høst. Dette førte til at også Ap-leder Jonas Gahr Støre mente Norge kunne invitere Putin til markeringen i Finnmark neste høst.

Men nå blir det etter all sannsynlighet Lavrov som representerer Russland neste år, slik han gjorde i 2014.