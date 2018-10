Trump gratulerer Bolsonaro med presidentvalgseier i Brasil

Høyreorienterte Bolsonaro var raskt ute med å fortelle verden at Trump hadde slått på tråden for å ønske ham lykke til, i en samtale Bolsonaro omtaler som «helt klart en svært vennlig kontakt». Noen timer senere ble samtalen bekreftet i en uttalelse fra Sarah Sanders, talsperson for Det hvite hus.

– President Trump ringte nyvalgte Bolsonaro fra Brasil i kveld for å gratulere ham og det brasilianske folk med dagens valg, heter det i meldingen.

Ifølge Sanders skal de to ha vist engasjement for å jobbe side om side for å forbedre livene til folk i USA og Brasil og felles interesser som ledere på det amerikanske kontinent.

Brasils øverste valgdomstol erklærte søndag at høyreorienterte Bolsonaro er valgvinner og landets neste president. Da 97 prosent av stemmene var talt opp, hadde Bolsonaro ifølge valgdomstolen fått 55,4 prosent av stemmene mens motstanderen, Fernando Haddad, hadde 44,4 prosent.

Bolsonaro sammenlignes stadig vekk med USAs president Donald Trump på grunn av lignende politiske standpunkt og retorikk og har ikke lagt skjul på at han beundrer Trump.