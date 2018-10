Kinas president fikk norsk overraskelse i fanget under statsbanketten

Sentral i historien er statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet. Da hun i forkant av banketten satt seg ned til møtet med Kinas president, trodde hun at de nettopp hadde hilst for første gang. Men så begynte han å snakke.

– Det kom opp under møtet med kongen. Xi fortalte at han var imponert over den norske samfunnsstrukturen. Han fortalte at han hadde sett med egne øyne hvordan arbeiderklassen i Norge levde under gode kår. Han viste til at han under et besøk for nærmere 40 år siden, hadde blitt presentert for et tilfeldig gjennomsnittshjem, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Den gang var Ingvil 14 år gammel og bodde i et arbeidsklassehjem i Oslo. Den nåværende kinesiske presidenten jobbet i kinesisk UD og var 26 år gammel, på reise med en offisiell delegasjon.

– Jeg forsto etter hvert at det var hos oss han hadde vært på besøk, sier hun.

Hun husker nemlig godt den gangen kineserne kom.

– Vi måtte rydde rommene våre femten ganger. Vi vasket og vasket, men mor var fortsatt ikke fornøyd, sier hun.

– Rørende og merkelig

I første omgang holdt Tybring-Gjedde sammentreffet for seg selv.

– Jeg kunne jo ikke snakke der inne. Det er bare statsrådene som gjør det, sier hun.

Etter møtet fortalte hun det imidlertid videre til noen andre, og til slutt kom det kongen for øret. Han røpte det for presidenten under banketten.

– Xi syntes det var spennende at vi satt rundt samme bord. Det er store runde bord, så vi satt langt fra hverandre. Jeg ble hentet bort fordi han ville snakke om dette, sier Tybring-Gjedde.

Det endte med at hun og presidenten hadde en samtale på fem-syv minutter.

– Vi snakket om oddsen for at noe sånt kan skje. Jeg opplevde at han syntes det var rørende og merkelig, sier hun

Tok opp politikk

Frp-politikeren benyttet også anledningen til å snakke om viktige saker for Norge. Hun ramser opp både energisystemer, gassproduksjon, miljøkonsekvenser, næringsliv og idrett.

– Jeg kunne jo ikke la sjansen gå fra meg, sier hun.

Og hvem vet, kanskje kommer Xi nok en gang på besøk? Han ble nemlig invitert på gjenvisitt til Norge av kong Harald under møtet.

– Og jeg sa at han er hjertelig velkommen hjem til min mann og meg. Vi får se, sier statssekretæren, som er gift med stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde.

Og hva var så lærdommen i historien?

– Jeg tenker at man alltid må oppføre seg ordentlig. Man vet aldri hvem man møter igjen. Ha det ryddig på rommet, og oppfør deg ordentlig, så går det bra i livet!