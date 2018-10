Trump beskriver dem som ekstreme og gale. Demokratene ligger nå an til å få flertall.

En snau måned før mellomvalget i USA viser målingene at Republikanerne får flertall i Senatet og Demokratene får flertall i Representantene hus.

Tirsdag 6. november går amerikanerne til valg igjen. Det er kongressvalg, og det skal stemmes på politikere til alle plassene i Representantenes hus og en tredel av setene i Senatet.

For en uke siden viste meningsmålingene at Demokratenes ledelse i valget til Representantenes hus minket noe, men de ser ut til å ha hentet dette inn igjen.

Nå ser det ut som om de har 80 prosents sjanse for å få flertall i huset, ifølge det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight. Mens det i Senatet ser mye bedre ut for Republikanerne enn det gjorde i september. De ser ut til å ha rundt 80 prosents sjanse for å beholde flertallet der.

Trump: – Demokratene er for ekstreme

President Donald Trump reiser for tiden på kryss og tvers for å holde valgkamparrangementer og øke republikanernes oppslutning.

Denne uken har han besøkt statene Iowa, Ohio og Pennsylvania.

– Demokratene er for ekstreme. De er rett og slett for farlige til at de kan styre landet. De er gale og kun opptatt av å skape sinne, splid og ødeleggelse, var noe av det han sa til tilhengere i byen Council Bluffs i Iowa tirsdag.

Onsdag ble de politiske motstanderne karakterisert som en radikal mobb da Trump talte til tilhengere i Pennsylvania.

Alle trodde han var sjanseløs. Nå vil mange ha ham som president. Møt Texas-fenomenet Beto.

Drømmescenario

Demokratene trenger to nye seter for å få flertall i Senatet. Her ligger de best an i statene Nevada og Arizona, der de blir regnet som svake favoritter.

– Akkurat nå har republikaneren Dean Heller, som er den sittende representanten i Nevada, en liten ledelse. Republikanerne gjør det bra for øyeblikket. Dette kommer trolig til å falle litt før valgdagen, og jeg tror fortsatt at Demokratene kommer til å ta setet i Nevada, sier Henrik Heldahl fra AmerikanskPolitikk.no.

Han understreker at Demokratene har en stor jobb å gjøre fram til valget om de skal ta over kontrollen i Senatet.

Drømmescenarioet for partiet er at de sikrer alle nåværende plasser og i tillegg tar Nevada og Arizona og enten Texas eller Tennessee. Men dette er typiske republikanske stater, og det skal mye til for at det skjer.

Ligger dårlig an

Demokratene har i dag 23 plasser i Senatet som skal velges på nytt, mens Republikanerne bare har åtte. I tillegg er to plasser besatt av uavhengige kandidater som støtter Demokratenes gruppe.

Men en rekke av de demokratiske senatorene som er på valg, kommer fra normalt republikanske delstater og må kjempe for å bli gjenvalgt.

Slik det ligger an nå, risikerer de å tape iallfall to – i North Dakota og Missouri – og kanskje flere av plassene de har nå. Selv om Demokratene skulle vinne Nevada og Arizona, kan Republikanerne ende med større flertall i Senatet enn de har i dag.

Både Heidi Heitkamp i North Dakota og Claire McCaskill i Missouri stemte mot Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer, og det gjør det trolig enda vanskeligere for dem å bli gjenvalgt.

I dette området valgte de Obama. Så stemte de frem Trump. Nå kan de snu USA på hodet igjen.

Senatet viktigst

Senatet er «overhuset» og regnes som det viktigste kammeret i Kongressen. Det er færre som sitter her, og det er dermed mer makt per representant.

– Det er delegert en del ansvar hit gjennom grunnloven. De rådfører presidenten i forbindelse med nominasjoner til høyesterett, som vi nylig har sett. De stemmer over handelsavtaler, som den reforhandlede avtalen med Canada og Mexico. De har også myndighet til å erklære krig, og avgjør en avsettelsesprosess, eller riksrett, hvis riksrettiltale er vedtatt i Representantenes hus, sier Heldahl.

Valgkampen før mellomvalget handler mest om å få egne velgere til å møte opp og stemme. Republikanerne har tradisjonelt de flinkeste velgerne i så måte, mens Demokratene har yngre velgere og en del minoriteter som ikke er like stabile.