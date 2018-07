Stortingets visepresident Abid Raja praktiserte som advokat før han ble valgt inn på Stortinget for Venstre. Raja har kjennskap til det pakistanske rettssystemet, og som advokat tok han flere saker Pakistan, deriblant fire drapssaker.

– Systemet er ikke alltid rettferdig, for å si det mildt. Mens det i Norge er uhørt med politisk innblanding i rettssystemet er situasjonen annerledes i Pakistan hvor politisk instruksjon forekommer, sier Raja.

– Ikke bare overlate dette til ambassaden

Kadafi Zaman ble fredag arrestert av pakistansk politi i forbindelse med en demonstrasjon han dekket i landet. Han ble, sammen med 38 andre navngitte personer, siktet for drapsforsøk.

Kadafi skal også ha blitt angrepet og slått med køller av politiet under demonstrasjonen.

Raja har engasjert seg i saken til Zaman blant annet på Twitter. Selv syns han siktelsen mot Zaman er absurd.

– Og Zaman har både tvitret og filmet demonstrasjonene. At han skal ha hatt et drapsforsøk mot en politimann er absurd.

Raja bekrefter at det ikke er uvanlig at større grupper blir fengslet under demonstrasjoner.

– Politiet tar tak i dem de får tak i. I virvaret av en demonstrasjon er det ikke lett å se hvem som er journalist og ikke. Spesielt da Zaman liker på alle andre i landet.

– Som advokat erfarte jeg at det var veldig viktig å holde press på saken i både mediene og gjennom politiske kanaler. Man kan ikke bare overlate dette til ambassaden.

Jurist Arshad Butt: – Flere kan måtte lide også

Arshad Butt er en norskpakistansk jurist. Han mener det er sannsynlig at Zaman får slippe fri på kausjon i denne saken.

Men han er kritisk til det systemet i Pakistan.

– Nå fungerer det ikke. Pakistanske medier er også under press, de får ikke rapportere uavhengig om hva som foregår.

Han forteller at pakistansk politi prøver å hindre journalister i å fortelle hva som skjer, og at det nok er det som har skjedd med Kadafi Zaman også.

– Dette handler ikke bare om Zaman, men om alle utenlandske journalister som rapporterer. Alle er i trøbbel. Dette var den første hendelsen, flere kan måtte lide også, sier Butt.

– Mediene er pålagt sensur

Den norskpakistanske journalisten Syed Mujahid Ali forteller at journalister generelt blir behandlet dårlig i Pakistan.

– Politiet har vide fullmakter og bruker makten nådeløst når det er signaler fra øverste hold om at de må dysse ned politiske aktivister. Journalister blir det første offeret, siden de kan vise, fortelle og dokumentere slike hendelser. Det er mest sannsynlig det som har skjedd i Kadafi Zamans tilfelle, sier Ali.

Han påpeker at myndighetene pleier å være forsiktige med utenlandske journalister, siden det ikke ser bra ut å gå etter dem.

Forbud mot demonstrasjoner

Nå har myndighetene lagt ned et forbud mot politiske demonstrasjoner, i forbindelse med valget 25. juli. Det var det Zaman skulle rapportere om da han ble arrestert.

Ali påpeker at politiet i små byer kan handle i uvitenhet, dersom de ikke visste at Zaman er journalist.

– Men siden Kadafi har vært fengslet i tre dager nå, synes jeg ikke det er noen grunn til at myndighetene i Lahore og Islamabad ikke skal vite det, sier Ali.

Den politiske situasjonen er svært spent før valget nå, fortsetter Ali. Nawaz Sharif, landets tidligere statsminister, kom tilbake til landet samme dag som Zaman ble arrestert. Da Sharif landet i Pakistan, ble både han og datteren arrestert med en gang.

– Pressen og journalister er under stort press for å ikke dekke nyheter om Nawaz Sharif. Mediene er pålagt sensur og redaksjoner er informert om hva som ikke bør sendes og hva som bør trykkes. De fleste mediehus adlyder stort sett. Pressefrihet er bare et ord i Pakistan, selv om det er valg om ni dager, sier Ali.

Norske PEN: – Bekrefter landets manglende stabilitet

Norske PEN, en del av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, viser også sin motstand mot arrestasjonen av Zaman.

Arrestasjonen av TV2-journalisten @TV2Kadafi

i Pakistan bekrefter landets manglende stabilitet og dypere autoritære trekk. Situasjonen ved et valg viser hvor vanskelig det blir å skille mellom politiske overgrep og religiøs frykt for det sekulære. https://t.co/DWduYshNO5 — Norsk PEN (@norsk_pen) July 14, 2018

«Arrestasjonen av TV2-journalisten Kadafi Zaman i Pakistan bekrefter landets manglende stabilitet og dypere autoritære trekk», skriver organisasjonen på Twitter.