Etter at USA avfyrte første skudd i handelskrigen med Kina i forrige uke, ved å legge toll på kinesiske varer til en årlig verdi av 34 milliarder dollar, legger de nå klar en ny kule i kammeret.

I et intervju med CNBC fredag sier Trump at han er villig til å øke tollen til å gjelde varer til en verdi av 500 milliarder dollar – noe som vil omfatte mer eller mindre alle kinesiske varer som kommer inn i det amerikanske markedet.

11.juli varslet amerikanerne at de om to måneder vil innføre toll på varer fra Kina til ytterligere 200 milliarder dollar i året.

Finansminister Steven Mnuchin advarer fredag kveld Kina over nedgangen til yenen.

– Departementet følger nøye med på om de driver med valutamanipulasjon, sier Mnuchin til Reuters.

Dette er en klar eskalering av konflikten mellom verdens to største økonomier.

Kan ramme Norge

Selv om konflikten kan fremstå som en isolert konflikt mellom Kina og USA vil den komme hjem også til oss her i Norge dersom den trappes opp, sier økonom Olav Chen i Storebrand Asset Management.

– Norge vil absolutt bli rammet. Det Trump i praksis gjør er å rive i stykker den internasjonale handelskutymen vi har hatt gjennom Verdens handelsorganisasjon. Det kan få store konsekvenser for en liten og åpen økonomi som Norge.

Chen trekker frem at Norge er en av dem som har kommet best ut av internasjonal handel. Varene vi importerer, som klær, er blitt billigere. Varer vi produserer, som olje og fisk, er blitt dyrere.

– Dersom handelskrigen eskalerer, vil det få internasjonale ringvirkninger. Varer Norge importerer vil bli rammet, og da vil dette også ramme prisnivået. Oljeprisen i dag har falt fordi man frykter handelskrigen skal ramme verdenshandelen og veksten i den globale økonomien, som dermed gir lavere etterspørsel etter olje.

Likevel kan det ennå gå noen år før handelskrigen treffer oss.

– Dette vil ta tid, vi snakker kanskje to til fem år, sier Chen.

Liten makt i forhandlinger

Norge er også i en dårlig forhandlingssituasjon, sier Chen.

Han viser som et eksempel til konflikten mellom EU og USA, der USA har innført en straffetoll på stål og aluminium.

– EU, Canada og Mexico fikk først fritak, men Norge kom jo ikke til forhandlingsbordet engang. Norge utenfor EU er en liten og sårbar aktør, Trump hadde jo ikke tid til å ha samtale med Norge engang.

Chen sier Norge har en veldig liten brekkstang, med lite makt over en stor økonomi som USAs.

– Hva kan Norge gjøre?

– Norge bør jobbe og samarbeide med EU, om en felles front i forhandlingene.

Andy Wong / AP

Amerikanske forbrukere truffet først

På kortere sikt blir det forbrukere og selskaper i Kina og USA som vil merke handelskrigen først.

Den varslede skatten på varer til 200 milliarder dollar har rettet seg mot varegrupper som sportsutstyr, madrasser og møbler, melder Bloomberg. Disse blir mest sannsynlig dyrere for amerikanske kunder i første omgang.

I et dokument som nok får det til å gå kaldt nedover ryggen på kinesiske og amerikanske importører og eksportører, lister USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer opp en stor mengde produkter som vil bli rammet av tollen dersom den blir innført.

Donald Trump startet handelskrigen mot Kina fordi han mener USA er blitt grovt utnyttet i handelen mellom de to. USA har et stort handelsunderskudd med Kina: I 2017 importerte de varer for 505 milliarder dollar fra Kina, mens de eksporterte varer for kun 129 milliarder dollar til kineserne.

Så langt har store varegrupper som fottøy, leker, mobiltelefoner og annen husholdningselektronikk sluppet unna Trumps skattehammer.

Men han har tidligere luftet ideen om å innføre toll på alle kinesiske varer som kommer inn i det amerikanske markedet.

Ingen forhandlinger

USA og Kina har ikke hatt samtaler eller forhandlinger «på flere uker», sier Larry Kudlow som er økonomisk rådgiver i Det hvite hus, til nettavisen Axios.

– Xi Jinping (Kinas president, red.anm.) virker å tro at om han venter til mellomvalget i november vil Trump være svekket. Det er et svært dårlig veddemål, sier Kudlow.

– Uansett når valget er kommer ikke Donald Trump til å gi slipp på dette temaet. Og han vil være president frem til minst januar 2021.