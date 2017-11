Det ble en dramatisk avslutning på FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY).

– Praljak er ingen kriminell, ropte 72 år gamle Slobodan Praljak etter at domstolen hadde avsagt dommene mot ham og fem andre bosnisk-kroatiske ledere onsdag.

Han trakk frem en liten brun flaske med gift og drakk innholdet for åpent kamera og foran dommerne og tilhørerne. Han ble raskt fraktet til sykehus, men ble meldt død tre timer senere.

Tok sitt eget liv før dommen

Praljak er ikke den første krigsforbrytertiltalte som tar sitt eget liv i Haag i Nederland, som er setet for domstolen.

Tidligere borgermester i Vukovar, Slavko Dokmanovic, var den første politiske, ikke-militære lederen som sto tiltalt for krigsforbryterdomstolen ICTY.

Han sto tiltalt for bortføring og drap på over 200 kroatiske sykehuspasienter i Vukovar i 1991. Dokmanovic tok sitt eget liv mens han ventet på dommen.

Han ble funnet hengt i sin egen celle i Haag natt til 29. juni 1998.

En påfølgende etterforskning fant ingen brudd på fengselsrutinene, men dødsfallet førte til innstramminger i fengselsregelverket i Haag.

Selvmord tross sjekk hver halvtime

Også en annen serbisk politiker, tidligere borgermester i den kroatiske byen Knin, Milan Babic, begikk selvmord i Haag.

Sommeren 2004 ble Babic dømt til 13 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten. Babic var statsminister i den selvproklamerte Krajina-republikken som ville løsrive seg fra Kroatia, og han var en av Slobodan Milosevic nærmeste allierte.

Babic erkjente skyld under rettssaken og vitnet senere mot sine tidligere allierte, blant annet Milosevic.

Som krigsforbrytelsesdomstolens eget vitne, ble Babic holdt i en skjermet avdeling i FN-fengselet i Scheveningen i Haag. Her ble han regelmessig helseundersøkt. Fengselsansatte sørget for at han ble observert hver halvtime i sin egen celle. Om kvelden søndag 5. mars 2006 oppdaget vaktene Babic hengende i sitt eget belte med en plastpose over hodet.

Etterforskningen fra nederlandsk politi og en egen FN-granskning konkluderte at ingen uregelmessigheter skjedde da Babic tok sitt eget liv, og at han døde som en kombinasjon av kvelning og hjerteinfarkt.

Fakta: FNs Jugoslavia-domstol ICTY FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) ble opprettet etter vedtak i FNs sikkerhetsråd i 1993. Domstolen ligger i Haag og har jurisdiksjon over enkeltpersoner som er ansvarlige for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i det tidligere Jugoslavia etter 1. januar 1991. Domstolen har 16 permanente dommere. De er fordelt på tre kamre med tre dommere hver og et appellkammer. Domstolen har sin egen påtalemyndighet. I alt 161 politikere og militære fra det tidligere Jugoslavia blitt tiltalt av domstolens påtalemyndighet.

Flere dødsfall

Dette var det andre selvmordet i krigsforbrytertribunalets historie. ICTY har tidligere opplyst at følgende tiltalte og dømte har død av naturlige årsaker.

Milan Kovacevic, døde 1. august 1998 i FN-fengselet.

Djordje Djukic, som var midlertidig løslatt av helsemessige årsaker 24. april, 1996, døde 18. mai 1996.

Mehmed Alagic døde 9. mars 2003 da han var prøveløslatt av helsemessige årsaker.

Momir Talic døde 28. mai 2003 på permisjon på grunn av helseproblemer.

Døde fordi han ville bli syk?

Også Jugoslavias tidligere president Slobodan Milosevic døde i fengselet i Haag. Han ble funnet av en vakt død i sengen på cellen sin 11. mars 2006.

Den da 64 år gamle Milosevic døde offisielt av hjerteinfarkt. Han led av både høyt blodtrykk og voksende hjerte, og ble behandlet med ulike hjertemedisiner.

Den nederlandske toksikologen Donald Uges ved universitetssykehuset i Groningen undersøkte Milosevic og fant spor av legemiddelet rifampicini i blodprøver av den tidligere serbiske lederen.

Medikamentet har trolig redusert effekten av de andre medisinene. Det ble antydet at Milosevic hadde tatt medisinen for «å bli syk nok» til å bli løslatt fra fengselet og overført til Russland for behandling.

Smuglet inn medisin

Milosevic sto tiltalt for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Han hadde siden 2001 sittet fengslet i Haag, men rettssaken ble avbrutt en rekke ganger og aldri fullført før han døde.

En FN-gransking konkluderte senere at Milosevic tok medisiner han hadde smuglet inn i fengselet. Han sto selv bak taktikken som utnyttet svikt i sikkerhetsapparatet til innsmugling av medikamenter, het det i granskingsrapporten.

Skal obduseres

Rettssaken mot Praljak og de fem andre bosnisk-kroatene ble gjenopptatt i en annen rettssal etter onsdagens drama.

Etterforskere bekrefter allerede at det var gift i flasken Praljak drakk av.

Det skal nå etterforskes hvilken type gift Praljak drakk, hvor han fikk tak i giften og hvordan han greide å smugle den inn i rettslokalet.

– Enkelt å smugle inn gift

Den serbiske advokaten Toma Fila, som har vært forsvarer for flere tiltalte ved ICTY, mener det er enkelt å smugle gift forbi sikkerhetskontrollen og inn i rettssalen.

– De undersøker objekter med metall som belter, penger og sko, og de beslaglegger mobiltelefoner. Piller og mindre flasker blir ikke registrert, sier han.

Kan ha fått giften i fengselet

Slobodan Praljak ble trolig ble kjørt til retten fra FN-fengselet i utkanten av Haag.

BBC melder at etterforskningen fra nederlandsk politi derfor trolig vil rette seg mot hvem Praljack har vært i kontakt med i fengselet i dagene før selvmordet.

Fengselet i Scheveningen er blitt kalt «Haag Hilton» for sitt liberale fengselsregime. De innsatte blir kun låst inn på sine celler om kvelden. På dagtid har Praljak hatt anledning til å omgås de andre innsatte under delvis overvåkning.