En mann er drept i Malmö-skyting

Klokken 21:22 torsdag kveld fikk politiet i Malmö melding fra folk som hadde hørt skudd Hermodsdal like utenfor Malmö sentrum.

Her ligger Hermodsdal

– Vi har fått en melding om at det er løsnet skudd. En person skal være skadet, sa Stephan Söderholm ved politiets operasjonssentral til SVT.

Overhode for kriminell storfamilie roet gemyttene

Litt senere skriver at Aftonbladet at to personer skal ha blitt beskutt mens de satt i en bil. En skal ha omkommet. Litt senere beslagla politiet en bil med skuddskader ved sykehusets akuttmottak.

13. august ble tre personer skutt i det som var den 37. skyteepisoden i Malmö så langt i år.

Til Malmö-avisen Kvällsposten sier politiet at de kjenner begge personene i blen tidligere. Den omkomne skal ifølge avisen Sydsvenskan også ha blitt beskutt i sommer.

– Vurderer å flytte

Kvällsposten har snakket med Daniel, som bor i området hvor skytingen skjedde. Han sier at familien har vennet seg til den utrivelige hverdagen.

– Jeg hørte ikke skuddene, så bare at politiet kom og sperret av et område. Det er ikke lenger sånn at vi blir redde, slikt skjer dessverre ganske ofte. Det eneste vi kan gjøre, er å flytte. Vi vurderer det nå.

En annen nabo, Anders, er mer urolig: – Det er klart man blir redd og får tanker om hva som kan skje i nabolaget. Selv om dette sikkert er et oppgjør mellom gjenger, så føles det som om det kan ramme hvem som helst når som helst.