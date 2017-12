Storfeiring i Finland – 100 år i dag

For 100 år siden, 6. desember 1917, ble vårt kjære naboland selvstendig.

I anledning hundreårsjubileet ville mange nordmenn gi Finland en ny fjelltopp – nemlig Ráisduattarháldi, som ligger ved grensen til nabolandet. Dersom forslaget hadde gått gjennom, ville fjelltoppen blitt Finlands høyeste punkt. Ideen vakte stor begeistring, men til slutt satt statsminister Erna Solberg (H) ned foten.

– Vi vil i stedet vurdere en annen passende gave til Finland i anledning jubileet, skrev Solberg i et brev til ordfører Svein O. Leiros i Kåfjord kommune.

Statsministerens kontor opplyser til NTB at valget av gave falt på 750.000 kroner til en norsk skulptur utenfor Helsingfors og til å styrke Norsk-finsk filmfond med 2 millioner kroner.

Solberg gratulerer

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg har deltatt på flere markeringer av jubileet, senest i Helsingfors i november.

– Jeg vil gratulere våre venner i Finland med 100-årsjubileet. Finland er en nær og god partner for Norge, og vi samarbeider godt både bilateralt og på nordisk, europeisk og globalt nivå. Sammen utvikler vi våre nordområder, sammen jobber vi for å gjøre Norden til verdens mest integrerte region, sammen skal vi inspirere Europa og verden med gode nordiske løsninger og sammen skal vi jobbe for å være best på omstilling. Gratulerer, Finland, sier Solberg i en gratulasjon oversendt til NTB.

Oslo kommune markerer jubileet ved å lyse opp Holmenkollbakken i de finske fargene, noe som også skjer med andre monumenter over hele verden, deriblant Colosseum i Roma.

Millioner av SMS

Selv om Finlands høyeste fjelltopp forblir på stusslige 1.324 meter over havet (mot Ráisduattarháldis 1.361 moh.), ser dette ikke ut til å legge noen nevneverdig demper på festhumøret.

I hovedstaden Helsingfors inviteres det til en gedigen feiring i presidentslottet på 100-årsdagen, forteller det finske nyhetsbyrået STT. Finland er et hardt prøvet land, og blant de 1.900 gjestene er krigsveteraner som kjempet mot Sovjetunionen i Vinterkrigen i 1939–1940 og igjen fra juni 1941 til september 1944 i andre verdenskrig.

For anledningen er presidentslottet dekorert med blåhvite blomster, og under gallaen blir det innslag og smaksinntrykk fra hele landet. Kveldens høydepunkt er et gigantisk fyrverkeri.

I løpet av dagen mottar også hver enkelt finne en SMS med lykkønskninger fra myndighetene. Finland har rundt 5,5 millioner innbyggere. 100-årsdagen feires over hele «De tusen sjøers land», med selvstendighetsfester, konserter, kaffeselskaper, flaggheisinger og besøk ved heltegravlunder og monumenter.

Krig og kamp

I seks århundrer var Finland en del av Sverige – frem til 1809. Deretter var det et russisk storhertugdømme som styrte landet i drøye hundre år. Etter oktoberrevolusjonen i Russland i 1917, erklærte Finland seg som uavhengige, noe de russiske bolsjevikene godkjente. Men den påfølgende borgerkrigen kompliserte forholdet til nabolandet, og under andre verdenskrig måtte Finland ut i en krig med den store naboen i øst for å unngå okkupasjon.

Etter andre verdenskrig måtte finnene betale en betydelig krigsskadeerstatning til Sovjetunionen og avgi ti prosent av sitt territorium.