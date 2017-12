President Vladimir Putin erklærte sitt kandidatur på et møte med fabrikkarbeidere i byen Nizhnij Novogorod i ettermiddag.

– Jeg vil nominere mitt kandidatur til stillingen som president for den russiske føderasjon, sa Putin.

Det russiske presidentvalget er i mars, men frem til nå har Putin sagt at han ikke har bestemt seg.

Under en konsert i anledning 85-årsdagen til Gorkij bilfabrikk GAZ sa Putin at han hadde tatt en avgjørelse om å stille til valg.

– Det er kanskje ikke noe bedre sted og bedre anledning å annonsere dette enn her, sa Putin.

Alexei Nikolsky / TT / NTB Scanpix

Putin sier ja til vinter-OL

Meningsmålinger viser at 58 prosent av russere mener Russland ikke bør delta i vinter-OL med nøytralt flagg.

Den debatten satt den russiske presidenten en stopper for i dag.

Under møtet med fabrikkarbeiderene gjorde Putin det klart at det er helt uaktuelt for Russland å erklære en boikott av lekene som følge av IOCs beslutning.

– Vi kommer uten tvil til ikke å erklære noen form for boikott, sa Putin til fabrikkarbeiderne på den historiske bilfabrikken GAZ.

– Vi vil ikke forhindre våre olympiere fra å delta i lekene hvis noen av dem vil delta på egen hånd, sa Putin i følge Ria Novosti.

SPUTNIK / REUTERS

– GAZ for Putin

Putins erklæring var meget kort, og inneholdt ingen programerklæring eller løfter.

Selve erklæringen kom som et svar på et spørsmål fra en arbeider i salen:

– Alle i dette rommet i dag større deg uten unntak, Vladimir Vladimirovitsj! Gi oss en gave og annonser din besluting, for vi er for deg, sa seniormaster Artem Baranov til Putin.

Da svarte Putin at han ville stille. Fabrikkarbeiderne svarte ved å rope i takt:

– GAZ er med deg, ropte arbeidere i salen.

– Takk for alt, takk for alt dere gjør, sa Putin til fabrikkarbeidere.

Det russiske presidentvalget er lagt til 18. mars. Da er det nøyaktig fire år siden Russland annekterte Krim.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Putin med makten i 24 år

Bare noen timer før Putin annonserte sin kandidatur, møtte han han russiske ungdommer på konferansen «Frivillige i Russland 2017», hvor han delte ut priser.

Her fikk han også spørsmål om han ville stille, men da svaret annerledes:

– Jeg vil bestemme meg om kort tid, sa Putin. Noen timer senere hadde han bestemt seg.

Dette blir det fjerde presidentvalget Vladimir Putin deltar i.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

7 presidentkandidater, men alle vet hvem som vinner

Tidligere har partilederne for kommunistpartiet, nasjonalistpartiet, vekstpartiet og liberale Jabloko også erklært at de stiller til valg.

I tillegg har TV-journalisten Ksenia Sobtsjak sagt at hun stiller til valg som «en kandidat mot alle».

Uavhengige kandidater som Sobtsjak må samle inn 300.000 underskrifter fra de ulike russiske regionene. Det er svært usikkert om hun klarer det.

– Han har lyst til å holde makten i 21 år. Etter min mening er det altfor mye, skrev opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Han har drevet valgkamp i snart ett år, men er så langt blitt nektet å stille til valg.

Ingen av de andre kandidatene er i nærheten av den samme oppslutningen som Putin, og de fleste observatører regner dermed den russiske presidentvalget som avgjort nå.

På den andre siden er det av stor betydning for Kreml å oppnå høy oppslutning og valgdeltagelse for å sikre Putins regime legitimitet.

– Når valget starter, slutter alle å jobbe

I september fikk Putin spørsmål fra russiske journalister om hvorfor han ennå ikke hadde annonsert at han ville stille til valg:

– Straks valgkampanjen starter, slutter alle å jobbe, sa Putin ifølge avisen Vedomosti.

– Jeg vet det av egen erfaring. Det skyldes at de alle umiddelbart begynner å tenke over hva som vil skje etter valget og hvem av dem som vil beholde jobben. Men vi må arbeide nå, sa Putin.

Selv om Russland har vært inne i en lang økonomisk nedgangsperiode, svarer fortsatt over 80 prosent av russerne at de mener han gjør en god jobb. Det vanligste argumentet er Putin har gjort Russland stort igjen og gjenreist landet som en stormakt.