Det ble dramatisk allerede på morgenen tirsdag da politiet dro for å pågripe Saakasjvili i hans leilighet i den ukrainske hovedstaden.

Med flere støttespillere som vitner, klatret Saakasjvili opp på taket av boligen sin for å protestere. Videoklipp fra stedet viser at ekspresidenten ble ført bort av politiet mens flere hundre demonstranter blokkerte veien.

Saakasjvili forlot Georgia i 2013 etter å ha vært landets president i nesten et tiår. Han ble senere utnevnt som guvernør i Odessa-regionen i Ukraina.

I 2016 sa han opp og klaget over at hans innsats for å bekjempe korrupsjon ble hindret av ukrainske myndigheter. Saakasjvili har fremstilt seg selv som en antikorrupsjons-aktivist i Ukraina.

Saakasjvili ble fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han var i utlandet i sommer, men tok seg inn i landet igjen ved å spasere over grensen fra Polen mens hans tilhengere sloss med grensepolitiet.

Han var tidligere en tilhenger av Petro Porosjenko, som etter de såkalte majdan-opprørene ble valgt til president i Ukraina. Siden den gang har Saakasjvili blitt en av Porosjenkos sterkeste kritikere.

Så sent som i helgen organiserte hans ukrainske parti et protestmøte i Kiev, der det ifølge lokale medier ble stilt krav til at presidenten blir stilt for riksrett.