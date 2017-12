Nyhetsbyrået har kryssjekket lister fra likhus rundt om i byen og flere organisasjoner som arbeider i og rundt Mosul og fastslår at befolkningen betalte en høy pris for frigjøringen av byen.

Etter å ha gått gjennom listene er AP kommet til at et sted mellom 9000 og 11.000 sivile ble drept i perioden fra offensiven ble innledet i oktober 2016 til IS falt i juli 2017.

BRAM JANSSEN /AP/ NTB scanpix

APs undersøkelse tyder på at en tredjedel ble drept av koalisjonens bomber

Nyhetsbyrået hevder videre at luftangrep, bomber og skudd fra koalisjonen mot IS og irakske styrker er skyld i 3200 av disse dødsfallene, noe som utgjør en tredjedel av de sivile døde.

Selv erkjenner koalisjonen kun ansvaret for 326 sivile dødsfall. Den sier at de ikke har ressurser til å sende eksperter inn i byen og telle døde.

AP fastslår også at IS under sine siste herjinger sto for ytterligere en tredjedel av de rundt 10.000 drepte, mens det var vanskelig å si hvem som har ansvaret for den siste tredjedelen, som døde mens de gjemte seg for bomber fra luften, IS-eksplosiver og artilleri fra alle kanter.

BRAM JANSSEN /AP/ NTB scanpix

– Må forstå bedre hvorfor så mange sivile ble drept i Mosul

– Dette var det kraftigste angrepet på en by på flere generasjoner, og tusener døde, sier Chris Woods som leder Airwars, en uavhengig organisasjon som dokumenterer fly- og artilleriangrep i Irak og Syria.

– Ingen er uenig i det, bortsett fra regjeringen og koalisjonen, sier han og understreker at IS også har et stort ansvar. Han peker på at mange liv kan spares neste gang om man kan forstå bedre hvorfor så mange døde i Mosul.