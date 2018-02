Politiet: Nikolas Cruz (19) innrømmer å stå bak skolemassakre

19 år gamle Nikolas Cruz ble torsdag ettermiddag fengslet uten kausjon i Parkland i Florida. Han er siktet for å ha drept 17 mennesker og skadet ytterligere 15 andre i det som er den dødeligste skolemassakren i USA på fem år.

Politiet bekrefter at 19-åringen i avhør har innrømmet å være gjerningspersonen bak skolemassakren, melder nyhetsbyrået AP.

Florida-politiet bekrefter også at 19-åringen hadde med seg ekstra ammunisjon, som han gjemte i en ryggsekk. Politiet kom også med flere opplysninger knyttet til gjerningsmannens bevegelser etter skolemassakren.

Gikk på Subway og McDonalds

Da flere elever begynte å flykte, kvittet Cruz seg med våpenet, ryggsekken og en vest han hadde på seg. Dette for å gli inn i folkemengden, skal han ha fortalt etterforskerne.

– Cruz forsøkte å gli inn blant elevene som flyktet fra skolen, fortalte Scott Israel, den lokale sheriffen under en pressekonferanse torsdag.

Deretter gikk 19-åringen til en Subway, hvor han kjøpte noe å drikke. Han gikk etter dette til en McDonalds restaurant.

– Rundt 40 minutter etter at han forlot McDonalds ble han konfrontert av politibetjenter og pågrepet, sa Israel.

POOL / REUTERS

Vil ha dødsstraff

Etter fengslingsmøtet tidligere torsdag opplyste 19-åringens forsvarsadvokaten via CNN at Cruz var en selvmordsfare, og måtte ha på seg en spesiell vest som skal hindre ham i å skade seg selv. Cruz er «betydelig mentalt syk», sa advokaten, Gordon Weekes. Han sa også at 19-åringen har slitt med depresjon og psykologiske lidelser hele livet, og har en hjerneskade.

Weekes mente Cruz var traumatisert etter at moren døde i november. Hun fikk influensa og gikk plutselig bort. Cruz er adoptert og har ingen andre slektninger bortsett fra en bror.

– Dette er et ødelagt barn, sa en annen av forsvarsadvokatene, Melisa McNeill, ifølge CNN.

Påtalemyndigheten vil med stor sannsynlighet be om dødsstraff for Cruz, sa Weekes til avisen Florida Sun Sentinel. Forsvarsadvokaten gråt under intervjuet.

– Vi forstår hva samfunnet her går gjennom, og sorgen deres, og vi sørger med dem, sa Weekes.

Statsadvokaten i Florida, Pam Bondi, sa tidligere torsdag at hun var sikker på at de kom til å be om dødsstraff.

Handout / REUTERS

Var medlem av militsgruppe

Cruz har deltatt på våpentrening med en militsgruppe kalt Republic of Florida. Det bekreftet gruppens leder Jordan Jereb til The Associated Press. Gruppen har et etnisk hvitt Florida som mål.

Jereb opplyser at Cruz har trent med gruppen i Tallahassee-området nord i Florida, og at han kjørte med andre medlemmer fra den sørlige delen av staten.

Cruz kjøpte lovlig det halvautomatiske AR-15 geværet han brukte i massakren. Våpenet ble kjøpt av en lokal våpenbutikk for et drøyt år siden.

Det er, ifølge en talsperson for politiet i Tallahassee, ingen tilknytning mellom militsgruppen og Cruz.

– Informasjonen vi har tilsier at det ikke er noen tilknytning mellom den siktede og Republic of Florida, sier talspersonen til AP.

WSVN/Reuters

Ble varslet flere ganger

Det har kommet frem at både skolen og FBI fikk varsler og bekymringsmeldinger om Cruz truende adferd. Skolen utviste ham etter at han truet en medelev. Han skal også ha vært besatt av en jente på skolen.

Ben Bennight kontaktet FBI, i september i fjor, etter en kommentar på Youtube av en person med samme navn som Cruz.

«Jeg skal bli en profesjonell skoleskytter», skrev en person som kalte seg Nikolas Cruz på Youtube. FBI snakket med Bennight, men de klarte aldri å identifisere eller lokalisere Cruz. FBI skal også ha blitt varslet om Cruz fra annet hold, ifølge CNN.

Under angrepet bar Cruz en gassmaske og åpnet ild med et halvautomatisk våpen. Han var også utstyrt med røykgranater og store mengder ammunisjon.

SKJERMDUMP, YOUTUBE

Lærerne ble advart

En av lærerne som hadde Cruz som elev for ett år siden, Jim Gard, sier til The New York Times at det kom flere bekymringsmeldinger om tenåringen.

– Vi hadde et problem i fjor, da han truet andre elever, opplyser læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærere for å advare mot Cruz.

Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.

Elever og naboer har fortalt at Cruz likte å snakke om å drepe dyr. Det er funnet flere bilder av Cruz på sosiale medier der han poserer med våpen. Han la også ut bilder av dyr han hadde skutt.

Jim Gard beskriver ham samtidig, ifølge The Washington Post, som en lavmælt elev som ikke utmerket seg på noen måte og som ikke laget bråk.

Ifølge en tidligere nabo hadde moren ved flere anledninger ringt politiet på grunn av sønnens oppførsel, for å «skremme ham litt». Begge adoptivforeldrene er døde. Faren døde for flere år siden; moren gikk bort i november i fjor.

– Nikolas greide seg selv og bodde alene, sier Katie Blaine, søsteren til Cruz’ adoptivmor.

Cruz har siden moren gikk bort, bodd hos en venn av familien etter morens død. Denne familien samarbeider nå med myndighetene. De forteller at Cruz hadde våpen som han oppbevarte i en låst boks, men at han ikke opptrådte truende.

– De er knust. Familien brydde seg om 19-åringen og ønsket virkelig å hjelpe ham, sier familiens advokat, Jim Lewis.