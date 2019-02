Trump øker presset på Maduro

– Dere får se, svarte Trump på spørsmål om USA ville sende 5.000 soldater til Colombia.

Trump talte fra Det hvite hus med Colombias president Iván Duque ved sin side. Amerikanske nødhjelpsforsyninger hoper seg opp i nabolandet Colombia fordi det venezuelanske militæret har blokkert grensebroen på ordre fra Maduro.

Dersom Maduro ikke trer av, har Washington flere «alternativer», advarte Trump, uten å spesifisere hva disse alternativene er.

– Vi forsøker å gi mat til folk som sulter. Det er en forbrytelse mot menneskeheten å stanse nødhjelpen, sa Trump.

Venezuelas president mener imidlertid nødhjelpen er et påskudd for en amerikanskledet invasjon. På hjemmebane utfordres Maduro av opposisjonsleder Juan Guaidó, som utropte seg selv som midlertidig president for to uker siden. Han har fått anerkjennelse fra USA og rundt 50 andre land.

Guaido er i kontakt med Brasil for å åpne en nødhjelpskanal i grensebyen Roraima. Tirsdag arrangerte han en massedemonstrasjon der titusener av venezuelanere demonstrerte.