USAs toppdommer anklages for abortsvik

Torsdag satte USAs høyesterett på vent en innskjerping i abortlovgivningen i Louisiana. I flere år har lovgiverne i denne delstaten sør i USA forsøkt å få gjennom sin innskjerpelse. Nå var de bare dager unna, men fem av ni dommere i landets høyesterett ga en foreløpig stoppordre.

Ny type flertall i domstolen

Avgjørelsen har skapt sinne og frustrasjon blant antiabortaktivister på USAs høyreside. I fjor høst erstattet den konservative dommer Brett Kavanaugh den moderate dommer Anthony Kennedy. Kennedy, som ofte var vippestemmen i stridssaker, hadde valgt å gå av.

Innsettelsen av Kavanaugh skjedde etter en offentlig skittentøyvask og bitter godkjenningsstrid.

Dermed hadde den mektige domstolen, som har siste ord i mange politiske stridssaker som abort, våpenlover og dødsstraff, et flertall på fem konservative dommere mot fire liberale.

Fakta: USAs høyesterett Siden 1803 har dommerne i USAs øverste domstol vurdert om føderale og delstatlige lover er i tråd med landets grunnlov. Dermed har domstolen tatt stilling til en rekke omstridte politiske saker gjennom årene, som for eksempel dødsstraff, raseskille i skolene og selvbestemt abort. Dommerne sitter til de dør eller velger å gå av. Nye dommere nomineres av presidenten og godkjennes i Senatet.

To smeller for abortmotstandere

Mange aktivister på USAs høyreside jublet over innsettelsen av Kavanaugh. De håpet på innstramninger blant annet i abortloven. I desember ble de imidlertid skuffet for første gang.

Da stemte både Roberts og Kavanaugh nei til å behandle en omstridt abortsak. Torsdag fikk aktivistene sin andre smell – i saken om Louisianas nye regelverk. Denne gang var det kun høyesterettsjustitiarius som skuffet dem.

Havnet i Trump-feide

Sjefdommerens stemme tolkes i lys av hans motstand mot partipolitiske merkelapper på dommere.

I fjor høst deltok han i noe så sjeldent som en offentlig feide med president Donald Trump om nettopp dette. Trump mislikte en avgjørelse om asyl og kalte en jurist for «Obama-dommer». Da lot Roberts seg intervjue av Associated Press og sa:

– Vi har ikke Obama-dommere eller Trump-dommere, Bush-dommere eller Clinton-dommere. Det vi har, er en spesiell gruppe av engasjerte dommere som gjør sitt beste for å behandle partene likt og rettferdig. Et slikt uavhengig dommerkorps er noe vi alle burde være takknemlige for, sa han.

Trump har på sin side en liste over dommere han velger mellom for å nominere personer til høyesterett. Kandidatene her er godkjent av den konservative organisasjonen The Federalist Society.

Misliker politiske merkelapper

Onsdag denne uken deltok Roberts i en samtale på det juridiske fakultetet ved Belmont-universitetet. Der kom det frem at han ikke er begeistret for merkelapper som konservativ eller liberal på dommere.

– Jeg synes det er svært villedende, sier han.

Som eksempel nevnte han at avdøde dommer Antonin Scalia, en kjent konservativ, ofte mente at tiltalte i kriminalsaker skulle få utvidet sine rettigheter.

Han mener det er et problem at flere og flere ser ut til å oppfatte domstolen han leder som bare enda et politisk organ i et stadig hissigere politisk klima.

– Folk må få vite at vi driver ikke med politikk. Vi driver med lov og rett, sier han.

Fakta: June Medical Services, L.L.C. v. Gee Den omstridte nye loven i Louisiana vil innføre et krav om at leger som utfører abort, må ha lisens til å innlegge pasienter ved et sykehus nærmere enn 5 mil fra klinikken sin.

Ønsker seg mer enighet

Han la også vekt på arbeidet for å unngå sterkt splittede avgjørelser fremover.

– Jeg synes det er verdt å jobbe for konsensus. Enstemmige – eller nesten enstemmige – dommer er mer effektive og møtes med større aksept enn hvis domstolen er sterkt splittet, sier han.

Stemples som skamplett og bedrager

Dagen etter intervjuet stoppet domstolen Louisiana-loven med fem mot fire stemmer. Aktivister mot abort likte Roberts’ stemmegivning svært dårlig.

Mark Levin, en advokat og radiovert som jobbet i Reagan-administrasjonen, mener Roberts «er en skamplett».

– Enda en i en lang rekke jurister som bedro de republikanske presidenter som utnevnte dem, skriver han på Twitter.

Carmine Sabia, som skriver for The Federalist, var også skuffet over at Roberts havnet på den liberale siden.

– Vi kunne trengt en konservativ til i høyesterett, mener han.

– Ikke alle egg i Roberts-kurven

På den andre siden av det politiske spekteret er de imidlertid ikke trygge på at Roberts vil stoppe uthuling av retten til selvbestemt abort. Tidligere Clinton-rådgiver Brian Fallon leder Demand Justice, en kampanjeorganisasjon for å få valgt inn liberale dommere.

– John Roberts tok bare vårt parti ved å si at Louisianas antiabortlov ikke kan tre i kraft med en gang. Vi bør ikke tro at han vil avvise loven permanent. Det er ingen farbar strategi å legge alle eggene våre i Roberts-kurven de neste 30 årene, uttalte han på Twitter.