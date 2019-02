Israels mangeårige statsminister Benjamin Netanyahu har i mange år ønsket å fremstå som tøff mot palestinerne. Under Netanyahus regjeringstid har israelerne gått til krig i Gaza og økt bosettingen på okkupert land dramatisk.

Men nå er det Netanyahu som plasserer seg lengst til venstre blant partiet Likuds ledende representanter, melder The Jerusalem Post.

Statsministeren er nemlig den eneste av representantene som ønsker gjenvalg, som ikke har gått inn for å annektere Vestbredden, melder avisen.

Benjamin Netanyahu skiller seg ut

28 av de 30 medlemmene som Likud nå har i nasjonalforsamlingen Knesset, har ifølge den annekteringsvennlige Suverenitets-bevegelsen kommet med uttalelser som indikerer at de går inn for at Israel skal gjøre området de kaller Judea og Samaria til en del av Israel.

Den eneste som ikke har sagt noe om emnet, bortsett fra Netanyahu, er Bennie Begin, som har gjort det klart at han ikke ønsker å bli gjenvalgt til Knesset.

Omstridt område siden opprettelsen av Israel

Vestbredden har vært et omstridt område helt siden Storbritannia oppga sitt protektorat over Palestina i 1948 og staten Israel ble erklært opprettet. En FN-plan som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet i 1947, så for seg at Vestbredden stort sett skulle havne i et palestinskkontrollert område. Vestbredden har vært okkupert av Israel siden krigen i 1967. Oslo-avtalen fra 1993 innebar et palestinsk selvstyre på Vestbredden. Palestinernes holdning har vært at Vestbredden skal bli en del av en palestinsk stat.

Minst 450.000 israelere bor i bosettinger som er blitt bygget i Vestbredden. Norge mener disse bosettingene er folkerettsstridig.

– Vi må utnytte Trumps tilstedeværelse i Det hvite hus

Suverenitets-bevegelsen bruker Donald Trumps tilstedeværelse i Det hvite hus som et argument for en rask annektering av Vestbredden.

– De politiske vindene i Det hvite hus og verdens opptatthet med andre saker åpner for en rask overgang fra teori til praksis, skriver lederne Yehudit Katsover og Nadia Matar.

Trump gledet mange på Israels høyreside ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad i desember 2017. Det var et skritt som skapte stor bitterhet hos palestinerne, som også ønsker Jerusalem som hovedstad.

Kampanjen for annektering av Vestbredden har de siste ukene vært til stede i et telt utenfor Netanyahus residens. Der har de drevet en kampanje for opphevelse av Oslo-avtalens prinsipp om en tostatsløsning. De går inn for at «Israel er ett land for ett folk» og at det skal bygges nok bosettinger på Vestbredden til at to millioner israelere skal kunne bosette seg der.

Netanyahu utfordres av en tidligere general

Israel skulle egentlig først hatt valg i høst, men statsminister Netanyahu valgte å utlyse nyvalg den 9. april. Israelske medier mener hovedårsaken er anklagene mot ham om økonomiske misligheter og muligheten for at han kan bli tiltalt.

Til tross for anklagene ligger Likud an til å holde stillingen og beholde cirka 30 mandater i Knesset. Blir Netanyahu tiltalt før valget, viser meningsmålingene at Likud kan miste cirka 4 mandater.

Netanyahus største bekymring synes nå å være den tidligere generalen Benny Gantz. Han har stiftet et nytt parti, Hosen L’Yisrael, og hadde en vellykket valgkampstart i forrige uke. De siste meningsmålingene tyder på at Gantz’ parti kan oppnå 22 mandater. Gantz har profilert seg som en politiker i sentrum av israelsk politikk, til venstre for Netanyahu.