Kinesisk forsker borte etter påstander om genredigering av mennesker

Den kontroversielle genredigeringen ble omtalt på en biomedisinsk konferanse, der He forklarte at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far for å hindre at de ble smittet av viruset.

Genforskere fra hele verden har fordømt den etiske siden av eksperimentet, og universiteter og myndigheter har varslet gransking. Det kinesiske vitenskapsdepartementet rykket ut og tok sterkt avstand fra Hes forsøk.

Torsdag melder ABC News , med henvisning til Hongkong-avisen Apple Daily, at forskeren ikke er sett offentlig siden konferansen. Det har ført til spekulasjoner om at han er blitt pågrepet.

Avisen skriver at He ble eskortert tilbake til Shenzen av Chen Shiyi, som er president for teknologiuniversitetet i byen. Shenzen sør i Kina er kjent for sitt teknologi- og forskningsmiljø.

Ubekreftede meldinger går ut på at He holdes i husarrest på universitetsområdet. En talskvinne sier til ABC News at skolen i øyeblikket ikke vil svare på spørsmål om He Jiankui.

– Nå det kommer ny informasjon, vil vi orientere publikum via vår offisielle nettside eller WeChat, sier hun, med henvisning til et nettjeneste som er mye brukt i Kina.

Det finnes ingen uavhengig verifisering av det som He hevder å ha gjort. Sju par med hivpositiv far og hivnegativ mor har angivelig deltatt frivillig i Hes kliniske studie. Én kvinne ble gravid. Han sa at parene ble informert om risikoen.