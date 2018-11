SOHR: 25 drept i kamper mellom pro-tyrkiske opprørere i Syria

Kampene brøt ut søndag i flere områder i byen. Tyrkiske soldater utplassert i Afrin innførte portforbud for sivile for å unngå blodbad, ifølge den britiskbaserte observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Vi har ikke sett så harde kamper siden opprørerne tok over Afrin. Det har fremkalt frykt blant sivile, sier leder Rami Abdulrahman i SOHR.

Kampene foregikk mellom flertallet av Ankara-lojale opprørere og en gruppe på rundt 200 krigere som ble anklaget for «ulydighet» og «overgrep». Den brede alliansen av pro-tyrkiske opprørere skrev på Twitter at kamphandlingene var rettet mot «å ta ut lovløse gjenger».

Siden tyrkiske styrker og pro-tyrkiske opprørere tok over Afrin fra den kurdiske YPG-militsen, har både FN og Amnesty dokumentert utbredt overgrep. Halvparten av enklavens 320.000 beboere har flyktet, ifølge en FN-rapport.